Bullish: BlackRock besitzt mittlerweile 2 Prozent aller Bitcoins, die es jemals geben wird!

Das neue Jahr hat gestartet und viele Anleger warten schon gespannt darauf, was es für den Kryptomarkt bereithält. Die meisten Prognosen sind jedenfalls sehr bullish, wodurch dieses Jahr deutlich besser werden könnte als das letzte. Doch die Phasen im letzten Jahr, die richtig gut gelaufen sind, waren meistens durch die Krypto-ETFs verursacht. Da alle Bitcoin-Spot-ETFs physisch besichert sind, müssen die Emittenten der börsengehandelten Fonds ihre Zuflüsse auch wirklich auf dem Kryptomarkt anlegen. Und ganz besonders kauft dabei das größte Vermögensverwaltungsunternehmen der Welt, BlackRock.

Niemand außer Satoshi Nakamoto besitzt mehr Bitcoins als BlackRock

Die größte Bitcoin-Wallet gehört dem sagenumwobenen Bitcoin-Erfinder Satoshi Nakamoto, der über 1 Mio. Bitcoins besitzt, die allerdings bis heute unberührt sind. Viele Anleger glauben deshalb, dass Satoshi, dessen wahre Identität bis heute ungeklärt bleibt, entweder keinen Zugriff mehr auf die Wallet haben könnte oder sogar gar nicht mehr am Leben ist.

Die mittlerweile zweitgrößte Wallet besitzt BlackRock zur Deckung des iShares Bitcoin Trust ($IBIT). Dieser ist mit einem Gesamtvolumen von 53,74 Mrd. US-Dollar der größte Bitcoin-Spot-ETF. Deshalb besitzt BlackRock zur physischen Besicherung mittlerweile über 551.000 $BTC! Und dieses gewaltige Bitcoin-Vermögen wird vermutlich in den nächsten Jahren noch deutlich größer werden.

BIG NEWS: BlackRock's Spot Bitcoin ETF now holds over 2% of all the Bitcoin that will ever exist. pic.twitter.com/PZsEN1fOcl - Cointelegraph (@Cointelegraph) January 1, 2025

Da der Bitcoin bekanntlich auf 21 Mio. Stück limitiert ist, tragen große Wallets wie die von Satoshi Nakamoto oder BlackRock dazu bei, den Kurs der größten und ältesten Kryptowährung stark nach oben zu treiben. Da die gekauften Bitcoins für lange Zeit oder möglicherweise sogar für immer vom Kryptomarkt verschwinden, wird das Angebot knapper, was zu einem steigenden Kurs führt.

Da die Zuflüsse in die börsengehandelten Fonds immer größer werden, wird die Wallet von BlackRock im Laufe des Jahres wohl noch deutlich größer werden. Damit könnte der nächste Bull Run im Kryptomarkt befeuert werden, da auch viele weitere Daten auf eine Bitcoin-Rallye in diesem Jahr hindeuten. Das könnte auch zahlreichen anderen Coins zu einem starken Anstieg verhelfen, wie etwa Flockerz ($FLOCK), ein Coin, bei dem Anleger möglicherweise die letzte Chance für einen günstigen Einstieg haben.

Ist das die letzte Chance für einen günstigen Einstieg in Flockerz?

Die letzten Tage im ICO von Flockerz - Welche Chancen ergibt das für Anleger?

Flockerz ist ein einzigartiges Projekt, das stark auf seine Community setzt und sich derzeit noch im Initial Coin Offering (ICO) befindet. Das bedeutet, dass Anleger noch für wenige Tage die Möglichkeit haben, ihre $FLOCK-Token zu einem günstigen Kurs im Presale zu kaufen.

Und zwar noch bevor der Coin offiziell an den verschiedenen Krypto-Börsen gehandelt wird und die großen Krypto-Wale den Kurs nach oben treiben könnten. Anleger haben also durch den günstigen Einstieg gute Chancen auf hohe Gewinne nach dem Launch. Und dass diese eintreffen ist durchaus wahrscheinlich, denn Flockerz hat mehrere einzigartige Funktionen.

(Flockerz geht in wenigen Tagen an den Start, Anleger haben also nicht mehr lange Zeit für einen günstigen Einstieg im ICO - Quelle: flockerz.com)

Flockerz bietet Anlegern derzeit eine hervorragende Möglichkeit, sich über den Staking-Pool mit einer unglaublich hohen Rendite über 327 Prozent pro Jahr ein passives Einkommen über den Kryptomarkt aufzubauen. Doch die Vorteile von Flockerz beginnen an dieser Stelle erst. Denn bei diesem Projekt wird die mittlerweile über 15.000 Anleger umfassende Community bei allen Fragen über die Zukunft von Flockerz voll eingebunden.

Dabei gibt es regelmäßige Abstimmungen unter der Community, und jeder Anleger, der seine Stimme abgibt, erhält über die innovative Vote to Earn Funktion $FLOCK-Token als Belohnung! Diese Funktion ist in der Form am gesamten Kryptomarkt weitgehend einzigartig. Kein Wunder also, dass viele Analysten glauben, dass Flockerz eine unglaubliche Kursentwicklung nach dem ICO hinlegen könnte. Auch die Vorverkaufssumme ist inzwischen auf über 8,4 Millionen Dollar gestiegen, was ebenfalls für einen Raketenstart nach dem Launch spricht. Anleger, die das volle Potenzial von Flockerz nutzen möchten, haben noch wenige Tage, um zu einem niedrigen Kurs im ICO von Flockerz zu investieren.

Investiere noch heute in Flockerz.

