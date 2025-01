Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Zu Anfang jedes Jahres sind sie wieder da - die guten Vorsätze: zum Beispiel weniger naschen, aufhören zu rauchen oder abnehmen. Meist vergessen wir das schnell wieder. Wie es mit den guten Vorsätzen diesmal klappen könnte, dazu Petra Terdenge:Sprecherin: Wenn wir uns etwas Neues vornehmen, müssen alte Gewohnheiten weichen. Das geht nur, wenn wir richtig an die Sache herangehen, sagt Katja Töpfer von der Apotheken Umschau:O-Ton Katja Töpfer 17 sec."Im Grunde genommen nehmen wir uns einfach zu viel vor. Also, das Ziel, ich möchte zum Beispiel zehn Kilo abnehmen, das ist sehr unkonkret und sehr groß. Da ist es besser bei kleinen Gewohnheiten anzusetzen und zum Beispiel zu sagen, ich möchte abends nach 20 Uhr nichts mehr naschen."Sprecherin: Außerdem brauchen wir ausreichend Energie, um neue Ziele zu erreichen. Wenn wir unter Stress stehen, sind wir dafür zu erschöpft:O-Ton Katja Töpfer 19 sec."Wenn wir Stress haben, dann greift unser Gehirn gern auf Gewohnheiten zurück und es sind dann manchmal schlechte. Dann fangen wir vielleicht doch wieder an zu rauchen oder naschen doch wieder und da ist es grundsätzlich gut, das Stress-Level ein bisschen runterzufahren. Wenn wir entspannt sind, fällt es uns leichter, gute Vorsätze umzusetzen."Sprecherin: Außerdem brauchen wir Geduld und die Ausdauer, nach Rückschlägen nicht aufzugeben. Und manchmal hilft es, wenn wir uns selbst für kleine Erfolge belohnen:O-Ton Katja Töpfer 18 sec."Wenn ein Raucher, der aufhören möchte, das Geld, das er für Zigaretten investieren würde, in einem durchsichtigen Glas sammelt und das immer reinwirft, wenn er eine Zigarettenschachtel kaufen würde und sich dann quasi mit dem Geld belohnt, das er nicht für Zigaretten ausgegeben hat."Abmoderation: Falls Sie einen guten Vorsatz haben, den Sie schon immer mal umsetzen wollen - vielleicht klappt es dieses Jahr mit den Tipps aus der Apotheken Umschau. Auf jeden Fall senkt das Schmökern einer Zeitschrift gemütlich auf dem Sofa das Stress-Level und das ist auf jeden Fall ein guter Start ins neue Jahr.Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.dePressekontakt:Katharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5941029