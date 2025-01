KARLSRUHE (dpa-AFX) - Beim milliardenschweren Ausbau der Rheintalbahn zwischen Karlsruhe und Basel will die Deutsche Bahn (DB) im neuen Jahr einen Abschnitt in Südbaden eröffnen.

Auf der rund sechs Kilometer langen Strecke zwischen Müllheim im Markgräflerland und Auggen werden zwei neue Fernverkehrsgleise gebaut, die Geschwindigkeiten von 250 Kilometern pro Stunde erlauben, wie Projektleiter Philipp Langefeld der Deutschen Presse-Agentur in Karlsruhe sagte. Der Abschnitt solle Ende 2025 offiziell fertiggestellt werden: "Das trägt zu einem stabileren und pünktlicheren Bahnbetrieb auf der Strecke bei." In Müllheim und Auggen gibt es demnach neue Bahnhöfe.

Beim Mammutprojekt Karlsruhe-Basel wird die Strecke schrittweise von zwei auf vier Gleise ausgebaut. ICE sollen hier deutlich schneller fahren können. Die Rheintalbahn ist eine der wichtigsten Nord-Süd-Achsen im europäischen Eisenbahnnetz. Täglich nutzen sie mehr als 300 Güter-, Fern- und Nahverkehrszüge. Das Gesamtprojekt wird in Teilstücken gebaut und soll erst 2041 abgeschlossen werden. Der Bund und die DB investieren nach Angaben aus dem vorvergangenen Jahr rund 14,2 Milliarden Euro in den Ausbau der rund 200 Kilometer langen Strecke.

Weiter Bauarbeiten



"Es wird auch 2025 weiter Bauarbeiten für unser Projekt auf der Rheintalbahn geben - vor allem am Wochenende", sagte Langefeld. "Dazu werden wir auch mal ein oder zwei Gleise zumachen müssen." Die DB hatte bereits angekündigt, dass von Karfreitag (18. April) an bis zum 27. April an verschiedenen Abschnitten im südlichen Bereich der Strecke gearbeitet werden wird.

Eine lange Vollsperrung wie im vergangenen Sommer zwischen Rastatt und Baden-Baden sei aber weder im neuen Jahr noch 2026 geplant, versicherte Langefeld. Bei der dreiwöchigen Schließung im August mussten Reisende auf der Teilstrecke auf Busse umsteigen - zu Beginn gab es viel Unmut, denn die Zahl der Fahrzeuge reichte zunächst nicht aus.

Bahn will auf Vorschläge eingehen



Die Bahn hält an ihrem Vorhaben fest, den gesamten, rund 40 Kilometer langen Abschnitt zwischen Offenburg (Ortenaukreis) und Riegel am Kaiserstuhl (Kreis Emmendingen) zwischen 2036 und 2041 zu sperren. Der Güter- und Fernverkehr soll in dieser Zeit über die Neubaustrecke umgeleitet werden - diese ist entlang der Autobahn 5 geplant. Es werde einen leistungsfähigen Busersatzverkehr geben, kündigte Langefeld an.

Die Sperrung löse an Ort und Stelle keine Begeisterungsstürme aus, räumte der DB-Manager ein. "Wir schauen uns aktuell die Vorschläge aus der Region an, auf der Neubaustrecke Ersatzhalte einzurichten: Genauer untersuchen wir derzeit einen Ersatzhalt im Norden und einen im Süden." Die Haltestellen könnten den Bauzeitraum für die Region verträglicher machen. "Die Rahmenbedingungen müssen passen, und es muss finanziert werden. Wir stellen uns der Herausforderung."

Weiter südlich soll es im Abschnitt zwischen Riegel und March nordwestlich von Freiburg nun losgehen: Langefeld kündigte für das neue Jahr Rodungen und andere vorbereitende Arbeiten an. Mit dem eigentlichen Bau der Strecke entlang der A5 werde dann 2026 begonnen. Der Güterverkehr soll künftig auf zwei neuen Gleisen entlang der Autobahn verlaufen.

Rastatter Tunnel soll 2026 öffnen



Zwei große Tunnelprojekte auf der Strecke sind unterschiedlich weit fortgeschritten. Der gut vier Kilometer lange Bahntunnel in Rastatt soll Ende 2026 in Betrieb genommen werden. Durch das Bauwerk sollen Züge das Stadtgebiet künftig unterqueren können, um Anwohner und Anwohnerinnen vom Lärm vorbeifahrender Züge zu entlasten.

Für den rund elf Kilometer langen Tunnel in Offenburg braucht die Bahn erst einmal Baurecht, wie der verantwortliche Projektleiter Frank Roser sagte. Nach der sogenannten Offenlage der Pläne wolle die DB im neuen Jahr alle Einwendungen beantworten. "Es wird sicher einige Hundert Einwendungen geben. Das ist aber im Vergleich zu Projekten ähnlicher Größenordnung wenig - denn mit der Untertunnelung von Offenburg erfüllen wir eine Kernforderung der Region", sagte Roser. Für das Projekt werde ein Baubeginn im Jahr 2028 angepeilt./cb/kre/DP/zb