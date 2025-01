NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Linde von 550 auf 522 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei dem Gasehersteller stünden auch zu Beginn des neuen Jahres die schwächer als erwarteten Margen im Industriegeschäft den Chancen und Risiken durch die Dekarbonisierung der Wirtschaft und das Selbsthilfepotenzial im Fokus, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In gut einem Jahr dürfte sich die Dynamik an den Endmärkten verbessern, was die Aktien stütze./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 31.12.2024 / 13:33 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2025 / 00:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: IE000S9YS762