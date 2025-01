DJ MÄRKTE USA/Wall Street mit Verlusten an Silvester

DOW JONES--Anleger an der Wall Street sind an Silvester nicht mehr ins Risiko gegangen. Es fanden sich am Dienstag auch kaum noch Impulse oder handelbare Nachrichten. Der Dow-Jones-Index sank um 0,1 Prozent auf 42.544 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite büßten 0,4 bzw. 0,9 Prozent ein. Der mehrtägige Ausverkauf an den US-Aktienmärkten hat sich damit zum Abschluss der letzten Handelssitzung des Jahres 2024 abgeschwächt.

Damit endete ein insgesamt positives Börsenjahr in den USA. Denn auf Jahressicht hatte der Dow einen Aufschlag von knapp 13 Prozent verbucht, der marktbreite S&P-500 wies ein Plus von über 23 Prozent auf und für den technologielastigen Nasdaq-Composite ging es 2024 um über 28 Prozent gen Norden. Angesichts dieses Aufschlages war die Bereitschaft, hier Gewinne einzustreichen, daher am Dienstag auch am ausgeprägtesten.

Technologiewerte führten erneut die Verluste des Tages an, wobei einige der größten Gewinner des Jahres, darunter Nvidia, Tesla und Meta Platforms, fielen. "Es ist nur eine typische Bestandsbereinigung. Bis das Volumen wieder anzieht, denke ich, dass wir in dieser Feiertagsschaukelbörse stecken bleiben werden", sagte Marktstratege Louis Navellier von Navellier & Associates.

Unter den Einzelwerten stiegen Boeing um 0,2 Prozent. Am Vortag hatten die Titel des Flugzeugbauers nach einem schweren Unglück in Südkorea mehr als 2 Prozent abgegeben. Die verunglückte Maschine des südkoreanischen Billigfliegers Jeju Air war eine Boeing 737-800.

Nvidia, der als einziger Dow-Wert am Montag geklettert war, gaben nun 2,3 Prozent ab. Aufs Jahr gesehen haussierte der Titel um 171 Prozent. Tesla bauten die jüngsten Abgaben die vierte Sitzung in Folge aus und büßten weitere 3,3 Prozent ein. Der E-Autobauer könnte noch am Donnerstag Absatzzahlen für 2024 veröffentlichen, die nach Meinung von Analysten binnen Jahressicht stagniert haben dürften.

VeriSign legten um 0,9 Prozent zu. Warren Buffetts Berkshire Hathaway hatte zugekauft und kommt nun auf einen Anteil von über 10 Prozent. Sangamo Therapeutics brachen um 56 Prozent ein, eine wichtige Kooperation mit Pfizer endet im April.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut DJIA 42.544,22 -0,1% -29,51 S&P-500 5.881,63 -0,4% -25,31 Nasdaq-Comp. 19.310,79 -0,9% -175,99 Nasdaq-100 21.012,17 -0,9% -184,92 ===

