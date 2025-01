Am letzten Handelstag eines erfolgreichen Börsenjahres gab der Dax noch einmal leicht nach und schloss bei 19.909 Punkten. Für die runde Marke von 20.000 Punkten hat es am Ende also nicht ganz gereicht. Auf Jahressicht steht dennoch ein kräftiges Plus von 18,8 Prozent zu Buche, nachdem der Index bereits im Vorjahr um 20 Prozent zugelegt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...