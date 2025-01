HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für BASF auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Das neue Jahr dürfte für den Chemiekonzern eines des Übergangs werden, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Hohe Kosten für Energie und Gas sprächen zwar gegen positive Aussichten. Kurzfristig könnten sich die Ergebnisse jedoch besser als ursprünglich angenommen entwickeln. Politisch könne es Rückenwind auf dem Heimatmarkt wie auch in China und den USA geben./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 31.12.2024 / 10:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000BASF111