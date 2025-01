EQS-News: Cheplapharm AG / Schlagwort(e): Personalie

CHEPLAPHARM ERWEITERT UNTERNEHMENSFÜHRUNG MIT TAMAS SZOGA ALS VP COMMERCIAL Greifswald, 02. Januar 2025

Die global tätige CHEPLAPHARM Gruppe mit Hauptsitz in Greifswald stellt sich weiter für die Zukunft auf und erweitert die Unternehmensführung. Tamás Szóga ist seit dem 1. Januar 2025 als Vice President (VP) Commercial an Board. Die Stelle wurde neu geschaffen. Tamás Szóga kommt von Recordati Spa und übernimmt den Commercial-Bereich für die gesamte CHEPLAPHARM Gruppe. Als VP Commercial ist Tamás Szóga für die strategische Planung und Steuerung des Global Sales-Bereiches der gesamten CHEPLAPHARM Gruppe verantwortlich. Darunter fallen die Entwicklung und Umsetzung von Strategien zur Optimierung der bestehenden Sales-Organisation sowie die Sicherstellung eines zielgerichteten Distributoren-Managements. Des Weiteren gehört die Betreuung und Entwicklung der CHEPLAPHARM-Tochtergesellschaften in den Verantwortungsbereich von Tamás Szóga. "Die Maximierung des Wachstums durch strategische Entwicklung unserer Produktmarken und die Umsetzung innovativer Sales-Strategien werden die Hauptaufgaben von Tamás Szóga sein. Die neu geschaffene Position des VP Commercial belegt, wie wichtig diese Funktion innerhalb des Unternehmens ist. Daher freue ich mich, dass wir mit Tamás Szóga eine Führungspersönlichkeit gewinnen konnten, die über zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Entwicklung von Absatzmärkten und Produktportfolios in der Pharmabranche vorweisen kann", sagt Edeltraud Lafer, CEO der CHEPLAPHARM Gruppe. Zur Person Tamás Szóga Tamás Szóga kommt Recordati Spa, wo er seit Anfang 2022 für die Portfolioentwicklung in 30 Märkten und als Geschäftsführer für das international Geschäft verantwortlich war. Davor war er Director Strategische Projekte bei EGIS mit Schwerpunkt auf globalen Initiativen. Die längste Zeit seiner Karriere verbrachte er bei GlaxoSmithKline, wo er 18 Jahre lang Positionen für verschiedene geografische Regionen und mit zunehmender Verantwortung in den Bereichen Portfolioentwicklung, Commercial Operations, Marktzugang und Geschäftsentwicklung innehatte. Seine Karriere begann Tamás Szóga bei Unternehmensberatungen wie KPMG und Ernst & Young. Tamás Szóga hat einen Abschluss als Wirtschaftswissenschaftler mit Spezialisierung auf Finanzen und Rechnungswesen von der Budapest Business University. Über CHEPLAPHARM CHEPLAPHARM ist ein Familienunternehmen mit Hauptsitz in Greifswald. Seit über 20 Jahren übernimmt das Unternehmen sehr erfolgreich bekannte und etablierte Medikamente von der forschenden Pharmaindustrie und überführt diese in ein bestehendes, globales Netzwerk aus Partnern für Produktion und Distribution. Damit stellt CHEPLAPHARM die kontinuierliche Versorgung der Patienten mit diesen Arzneimitteln weltweit sicher. Neben dem Hauptsitz in Greifswald betreibt CHEPLAPHARM weitere Standorte in Frankreich, Japan, Russland und der Schweiz. Weltweit beschäftigt das Unternehmen rund 780 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter www.cheplapharm.com . Pressestelle: CHEPLAPHARM | Ziegelhof 24 | 17489 Greifswald | presse(at)cheplapharm.de



