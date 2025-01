DJ ENERGIE-BLOG/Kartellamt will Strompreise während "Dunkelflaute" prüfen

Kartellamt will Strompreise während "Dunkelflaute" prüfen

Das Bundeskartellamt will die aktuell zeitweise extrem hohen Strompreise an den Strombörsen überprüfen. Das sagte Behördenpräsident Andreas Mundt der Rheinischen Post. "Wir monitoren die Preisbildung am Strommarkt fortlaufend und engmaschig", so Mundt. "Der Winter 2024/2025 ist der erste, den wir mit einem reduzierten Kraftwerkspark angehen. Zunehmende Preisausschläge nach oben waren daher zu erwarten, und sie können ein normales und unverfälschtes Marktergebnis sein. Aber um sicher zu gehen, werden wir uns die Preisbildung während der Dunkelflaute sehr genau ansehen", sagte Mundt. Damit mehr Elektroautos verkauft werden, sei mehr Wettbewerb bei Ladesäulen notwendig. "Es ist nicht gut, dass viele Kommunen die Flächen für Ladesäulen vorrangig an das eigene Stadtwerk oder an nur einen Anbieter vergeben. Die Kunden haben nur Wahlfreiheit, wenn sie in einem nicht allzu weiten Umfeld Ladesäulen mehrerer Anbieter anfahren können", sagte er.

