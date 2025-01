DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen starten mit leichten Abgaben - Airbus gesucht

DOW JONES--Die europäischen Börsen sind mit kleinen Abgaben in den ersten Handelstag des Jahres 2025 gestartet. Schwache Wirtschaftsdaten aus China spielen keine große Rolle. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe hat sich im Dezember auf 50,5 weiter abgeschwächt und liegt damit nur noch knapp über der Expansionsschwelle bei. Die offiziellen Daten vom Dienstag hatten ebenfalls eine Abschwächung gezeigt. Die Daten lassen auf weitere Stimuli durch die chinesischen Behörden hoffen.

Der DAX gewinnt 4 Punkte auf 19.913, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,4 Prozent 4.878 Zähler nach unten. Am Devisenmarkt notiert der Euro weiter angeschlagen zum Dollar bei 1,0360. Damit rückt die Parität in greifbare Nähe. Am Anleihemarkt tickern die Notierungen von den Tagestiefs nach oben.

Die in Europa zur Veröffentlichung anstehenden Einkaufamanagerindizes dürften kaum einen Einfluss auf das Geschehen nehmen, dabei handelt es sich vornehmlich um Zweitveröffentlichungen. Keinen Belastungsfaktor sollte zudem der Stopp der russischen Gaslieferungen nach Europa via Ukraine darstellen, da dies erwartet worden war. Insgesamt sollte das Geschäft weiter ruhig verlaufen - es mangelt an Unternehmensnachrichten und viele Anleger werden erst in der kommenden Woche wieder aktiv sein.

Börsenjahr 2025 dürfte volatil werden

Das Börsenjahr 2025 dürfte nach Einschätzung von QC Partners kein einfaches werden: "Denn nach dem äußerst erfolgreichen Börsenjahr 2024 starten DAX, S&P-500 und Nasdaq-100 mit im historischen Vergleich hohen Bewertungen in das neue Jahr." Und diese Bewertungen müssten nun durch weiter steigende Unternehmensgewinne gerechtfertigt werden. Hinzu komme aus den USA, Frankreich und Deutschland jede Menge politische Unsicherheit. Es dürfte also volatil zugehen.

Das Umfeld für Rüstungsaktien sollte auch im neuen Jahr günstig bleiben. Zuletzt hat es vermehrt Forderungen gegeben, dass die Rüstungsausgaben der Nato-Staaten auf 3 Prozent des BIP steigen sollen, um Europa verteidigungsfähig zu machen. Der Chef des italienischen Rüstungskonzerns Leonardo, Roberto Cingolani, will sich derweil für eine intensivere Zusammenarbeit innerhalb der Branche in Europa einsetzen. Im frühen Geschäft geben Rheinmetall und Leonardo leicht nach.

Mit plus 2,4 Prozent stellen Airbus im frühen Handel den bisherigen DAX-Tagesgewinner. Das Sentiment wird unter anderem gestützt von der nicht abreißenden Serie negativer Nachrichten rund um den Konkurrenten Boeing. Bei dem schweren Flugunglück kurz vor dem Jahreswechsel in Südkorea des Billigfliegers Jeju Air war eine Boeing 737-800 im Einsatz. Daneben hat sich Jefferies positiv zu den Airbus-Auslieferungen im vierten Quartal geäußert, gestützt vor allem auf ein starkes Wachstum der A320-Familie.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.878,07 -0,4% -17,91 -0,4% Stoxx-50 4.303,55 -0,1% -5,08 -0,1% DAX 19.914,08 +0,0% 4,94 +0,0% MDAX 25.629,39 +0,2% 40,33 +0,2% TecDAX 3.417,36 +0,0% 0,21 +0,0% SDAX 13.756,62 +0,3% 45,29 +0,3% FTSE 8.167,38 -0,1% -5,64 0% CAC 7.347,01 -0,5% -33,73 -0,5% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,36 -0,01 -0,22 US-Zehnjahresrendite 4,55 -0,02 +0,67 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:12 Uhr Mo, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0355 -0,0% 1,0367 1,0384 -0,0% EUR/JPY 162,21 -0,4% 162,38 163,20 -0,4% EUR/CHF 0,9376 -0,1% 0,9378 0,9417 -0,1% EUR/GBP 0,8283 +0,1% 0,8274 0,8289 +0,1% USD/JPY 156,62 -0,4% 156,65 157,16 -0,5% GBP/USD 1,2501 -0,1% 1,2529 1,2526 -0,1% USD/CNH (Offshore) 7,3242 -0,1% 7,3203 7,3172 -0,2% Bitcoin BTC/USD 95.749,60 +1,2% 95.579,85 92.045,20 +1,2% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,87 71,72 +0,2% +0,15 +0,2% Brent/ICE 74,77 74,64 +0,2% +0,13 -0,1% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 50,015 50,53 -1,0% -0,51 0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.634,82 2.624,27 +0,4% +10,55 +0,4% Silber (Spot) 29,24 28,88 +1,3% +0,36 +1,3% Platin (Spot) 913,85 907,00 +0,8% +6,85 +0,8% Kupfer-Future 4,00 4,01 -0,2% -0,01 -0,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

