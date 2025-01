FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt hat es zum Auftakt in das neue Börsenjahr kurz frischen Schwung gegeben. Der Dax schaffte am Donnerstag in den Anfangsminuten erstmals seit Mitte Dezember wieder die Rückkehr über die 20.000-Punkte-Marke, konnte sich dort aber nicht lange halten. Aussagekräftige Kurse wird es wohl auch erst in einigen Tagen geben, denn viele Investoren dürften erst in der kommenden Woche wieder ins Marktgeschehen eingreifen.

Nach etwa einer Handelsstunde lag der deutsche Leitindex am Donnerstag noch knapp mit 0,09 Prozent im Plus bei 19.927,20 Punkten. Das bisherige Rekordhoch von Mitte Dezember bleibt damit im Blick. Damals hatte die Jahresendrally mit einem Anstieg über die Marke von 20.500 Punkten ihren Höhepunkt erreicht.

Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten legte am Donnerstag um zuletzt 0,18 Prozent auf 25.635,53 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx jedoch war nach solidem Start mit fast einem halben Prozent ins Minus abgerutscht.

Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets verwies am Morgen darauf, dass die ersten Tage und Wochen eines neuen Börsenjahres in der Regel von Optimismus und Kapitalzuflüssen begleitet würden. Den kritischen Punkt sehen Marktbeobachter aber in der Amtseinführung von Donald Trump als US-Präsident, die am 20. Januar ansteht. Laut dem Marktbeobachter Andreas Lipkow "könnte sich die Zeit bis dahin wie ein Kaugummi ziehen". Er stellte deshalb am Morgen bereits die Nachhaltigkeit anfänglicher Kursgewinne in Frage.

Mit den frühen Gewinnen überging der Dax schlechte Vorgaben aus China. Dort hat das neue Börsenjahr enttäuschend begonnen angesichts trüber Konjunkturdaten. Chinas Wirtschaft habe die zahlreichen Probleme noch nicht überwunden, kommentierte Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners schwache Einkaufsmanagerindizes, die in China veröffentlicht wurden.

Auf Unternehmensseite gab es am ersten Handelstag des neuen Jahres kaum kursbewegende Nachrichten. Aus dem SDax konnte Mutares mit einer weiteren Übernahme aufwarten. Die Beteiligungsgesellschaft knüpfte mit der Übernahme des spanischen Industriedienstleisters Nervión an eine Serie von Transaktionen an. Anleger goutierten diesen Schritt mit einem fünf Prozent hohen Kursplus.

Zur Bremse für den Dax wurden die Autowerte, für die nach einem schwachen Vorjahr keine Besserung in Sicht ist. Die Aktien des Zulieferers Continental sowie der Autobauer Porsche AG, Volkswagen, Mercedes-Benz und BMW versammelten sich mit Abgaben zwischen 0,9 und 2,3 Prozent allesamt hinten im deutschen Leitindex./tih/mis

