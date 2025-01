Hamburg/München (ots) -PAYBACK und der EDEKA-Verbund starten gemeinsam ins neue Jahr! Seit dem 1. Januar 2025 können sich Kundinnen und Kunden bei EDEKA, Netto Marken-Discount, Marktkauf und trinkgut für das Einkaufen mit Punkten belohnen und dabei sparen. "Wir freuen uns riesig, mit PAYBACK ein echtes Highlight zu bieten. Unsere Kundinnen und Kunden profitieren von einem innovativen Programm, das einfach Spaß macht und echtes Sparpotenzial bietet. Zum Start unserer Partnerschaft gibt es Willkommens-Coupons von bis zu 15-fachen Punkten", so Claas Meineke, Marketing- und Vertriebsvorstand der EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG.Digital oder analog: Punkte sammeln war noch nie so einfach"Mit EDEKA und Netto ist unsere Reichweite noch viel größer, wir sind wir jetzt an jeder Ecke. Es ist das beste PAYBACK aller Zeiten, mit der besten PAYBACK App aller Zeiten. Unsere Kunden konnten noch nie bei so vielen Partnern und in so vielen Filialen Punkte sammeln", so Bernhard Brugger, Geschäftsführer von PAYBACK.Mit der App, die alle Partner und alle Funktionen vereint, ist es möglich, Punkte zu sammeln, einzulösen und auch mobil zu bezahlen. Die PAYBACK App gehört mit 13 Millionen aktiven Nutzern zu den beliebtesten Shopping-Apps. Alternativ können Kundinnen und Kunden PAYBACK auch mit der EDEKA App und der Netto-App verknüpfen und diese Services nutzen. Wer lieber eine PAYBACK Karte verwendet, kann sich die eigens gebrandeten PAYBACK Karten von EDEKA, Netto Marken-Discount, Marktkauf oder trinkgut holen oder natürlich die vorhandene Karte eines anderen Partners einsetzen.PAYBACK: das beliebteste Bonusprogramm DeutschlandsDie Deutschen lieben PAYBACK: Über 31 Millionen Nutzerinnen und Nutzern und mehr als 700 Partnerunternehmen sind dabei - Aral, Amazon, C&A, dm-drogerie markt, Fressnapf, OTTO und TUI, um nur einige zu nennen. Durch die Partnerschaft mit dem EDEKA-Verbund kommen rund 11.000 Lebensmittelmärkte und viel mehr Punktemöglichkeiten hinzu. Das lohnt sich: 94 Prozent der gesammelten Punkte werden eingelöst, sei es direkt an der Kasse oder für tolle Prämien.Eine aktuelle Umfrage zeigt zudem: 86 Prozent der PAYBACK Kunden freuen sich darauf, bei EDEKA und Netto Marken-Discount Punkte zu sammeln. 76 Prozent sagen, dass EDEKA und Netto durch die neue Partnerschaft noch interessanter geworden sind. 60 Prozent der PAYBACK Fans wollen jetzt sogar häufiger dort einkaufen!Der Start wird mit einer XXL-Werbekampagne gefeiertEDEKA, Netto Marken-Discount und PAYBACK feiern ihre Partnerschaft mit einer riesigen Werbeoffensive. TV-Spots auf ARD, ZDF und den großen Privatsendern, Out of Home- und Social Media Kommunikation, eingefärbte Apps, auffällige Aktionen in den Märkten und die Nutzung der reichweitenstarken PAYBACK Plattform über offline, online und mobile Kanäle sorgen dafür, dass niemand die Vorteile von PAYBACK verpasst.Über PAYBACK:PAYBACK wird in Deutschland schon von über 31 Millionen Kundinnen und Kunden begeistert genutzt: Sie erhalten von mehr als 700 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie können dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr sparen. 94 Prozent der gesammelten Punkte werden wieder eingelöst, der überwiegende Teil direkt an den Kassen der Partner oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von 13 Millionen Usern verwendet und ist mehrfach für ihren Mehrwert und die einfache und sichere Nutzung im Alltag ausgezeichnet. Die PAYBACK GROUP ist vielfacher "Top Employer".Medienkontakt:Nina Purtscher-GrassTel.: 0172 94 30 713E-Mail: nina.purtscher@PAYBACK.net, presse@PAYBACK.netPAYBACK.Group | PAYBACK.deOriginal-Content von: PAYBACK GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102404/5941182