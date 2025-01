DJ KfW gewährt Chile Förderkredit zum Aufbau grüner Wasserstoffwirtschaft

DOW JONES--Die staatliche KfW Bankengruppe hat Chile einen Förderkredit in Höhe von 100 Millionen Euro zum Aufbau einer grünen Wasserstoffwirtschaft gewährt. Der Kredit ist Bestandteil der europäischen Finanzierungsplattform Global Gateway Renewable Hydrogen Funding Platform, die maßgeschneiderte Finanzierung von privaten und öffentlichen Investitionen bietet. Deutschland setzt auf internationale Partnerschaften, um angesichts der Energiewende den Bedarf an grünem Wasserstoff besonders in der Industrie decken zu können.

"Chile hat außerordentliches Potenzial an erneuerbaren Energiequellen für den erfolgreichen Aufbau der Wasserstoffproduktion. Um dieses zu nutzen, ist die Hebelung privater Investitionen für die Marktentwicklung unerlässlich", sagte Christiane Laibach, Mitglied des Vorstands der KfW Bankengruppe.

Die Finanzierungen der KfW sollen dabei helfen, privates Kapital in die Finanzierung chilenischer grüner Wasserstoffvorhaben in industrieller Größenordnung zu mobilisieren. Zu einem späteren Zeitpunkt soll laut KfW so auch der Vertrieb von grünem Wasserstoff an europäische Abnehmer im Rahmen von Wasserstoffpartnerschaften ermöglicht werden.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 02, 2025 04:19 ET (09:19 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.