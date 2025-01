EQS-Media / 02.01.2025 / 10:54 CET/CEST

Berlin, Januar 2025 - VeganStrom unterstützt auch 2025 den Veganuary, die weltweite Bewegung, die Menschen dazu inspiriert, mit einem veganen Lebensstil ins neue Jahr zu starten. Bereits zum vierten Mal nimmt VeganStrom an der Initiative teil - in diesem Jahr mit einer besonderen Aktion: Neukund:innen, die im Januar einen Stromvertrag abschließen, erhalten den ersten Monat Strom kostenfrei. Damit macht VeganStrom den Einstieg in eine tierfreundliche und nachhaltige Energieversorgung so einfach wie nie zuvor. Vegan leben geht über den Tellerrand hinaus

Für viele Menschen steht der vegane Lebensstil vor allem in Verbindung mit einer pflanzlichen Ernährung. Doch vegan zu leben, bedeutet mehr als nur die Wahl der richtigen Nahrungsmittel. Denn auch die Stromerzeugung kann Tierleid verursachen. Ein Bericht des Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) zeigt, dass weltweit rund 22 Prozent der Fische schwere Verletzungen oder tödliche Schäden erleiden können, wenn sie die Turbinen von Wasserkraftwerken passieren. Auch andere Erneuerbare Energien bringen Gefahren für die Tierwelt mit sich: So zeigen wissenschaftliche Untersuchungen, dass Windkraftanlagen in Deutschland jährlich zum Tod von ca. 100.000 Vögeln und mehr als 200.000 Fledermäusen führen. [1] VeganStrom - tierfreundliche Energie für ein liebevolles Zuhause

VeganStrom geht einen Schritt weiter als herkömmliche Ökostromanbieter und beweist, dass der Tierschutzgedanke auch in der Energieversorgung Berücksichtigung findet. In enger Zusammenarbeit mit der renommierten Tierschutzorganisation PETA wurde ein Strommix entwickelt, der ausschließlich auf Solarenergie und Geothermie setzt - nachhaltige Energiequellen, die weder Tiere noch deren Lebensräume gefährden. Eine Bewegung mit beeindruckenden Auswirkungen: Der Veganuary

Der Veganuary, der sich mittlerweile zu einer globalen Bewegung entwickelt hat, inspiriert jedes Jahr Millionen von Menschen dazu, im Januar auf eine pflanzliche Ernährung umzusteigen. Diese Entscheidung hat nicht nur positive Auswirkungen auf die Gesundheit der Teilnehmenden, sondern auch auf den Planeten und das Tierwohl: Durch jede Million Menschen, die am Veganuary teilnehmen, werden mehr als 6 Millionen Liter Trinkwasser eingespart, 103.000 Tonnen CO2-Emissionen reduziert und 3,4 Millionen Tiere vor Leid bewahrt. Die Kampagne zeigt, wie kraftvoll die kollektive Entscheidung für einen veganen Lebensstil sein kann. "Wir von VeganStrom möchten die Menschen ermutigen, ihre gewohnten Entscheidungen zu überdenken, insbesondere was Nachhaltigkeit und Tierwohl angeht. Eben vom Teller bis zur Steckdose!", so Erik Oldekop. "Der Veganuary ist ein exzellenter Zeitpunkt für einen Neuanfang! Und um diesen zu erleichtern, starten wir dieses Jahr mit einer ganz besonderen Aktion, die Menschen auf ihrem Weg zu einem veganen Lebensstil wirkungsvoll unterstützen möchte."

VeganStrom für ein liebevolles Zuhause

VeganStrom macht den Einstieg leicht - ein Monat Strom geschenkt

Um den Einstieg in einen veganen Lebensstil zu erleichtern, schenkt VeganStrom allen Neukund:innen, die im Januar einen Vertrag abschließen, einen Monat veganen Strom. Verbraucher:innen profitieren so nicht nur von tierfreundlichem Ökostrom, sondern sparen auch bares Geld. Zudem zählt VeganStrom laut einer umfassenden deutschlandweiten Studie zu den zehn besten Stromanbietern in puncto Kundenservice und Zufriedenheit. "Mit unserer Aktion möchten wir Kund:innen die Wechselhürde nehmen", erklärt Erik Oldekop. "Der Umstieg auf vegane Energie soll genauso selbstverständlich sein wie die Wahl einer pflanzlichen Ernährung. Je mehr Menschen sich für tierleidfreie Energie entscheiden, desto größer wird die Bewegung für mehr Tierschutz in der Stromerzeugung. Mit VeganStrom beziehen Kund:innen nicht nur 100 % Ökostrom, sondern setzen sich gleichzeitig auch aktiv für das Tierwohl ein. Für ein Zuhause, das alle lieben - auch die Tiere." Über VeganStrom

VeganStrom ist der erste Ökostromanbieter Deutschlands, der den Verkauf von veganem, also tierleidfreiem Ökostrom startete. Seit dem Launch im Jahr 2020 setzt das Unternehmen ausschließlich auf umwelt- und tierfreundliche Energiequellen und arbeitet eng mit der renommierten Tierrechtsorganisation PETA zusammen. VeganStrom - das Original Mehr über VeganStrom erfahren Sie unter https://www.veganstrom.com/hausstrom Kontakt

Jana Hagemann

Marketing und Kommunikation

jhagemann@gsenergy.io [1] https://tinyurl.com/28d8uqxn; https://tinyurl.com/2b4avj36 , https://tinyurl.com/y2wkna9p

