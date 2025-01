Herausragendes Portfolio mit über 240 Royalties! Über 80% in erstklassigen Jurisdiktionen wie Nevada, Quebec und Ontario! Bis Ende des Jahrzehnts jährliches Wachstum von 60% erwartet!

in der Welt der Rohstoffinvestitionen erfreuen sich Royalty-Unternehmen wachsender Beliebtheit. Diese Unternehmen sind nicht direkt im Mining-Risiko involviert, was sie zu einer interessanten Wahl für Investoren macht. Gold Royalty Corp. (WKN: A2QPLC) hat sich in diesem Bereich als führend etabliert.

Gold Royalty bietet Minenbetreibern Kapital im Austausch für einen Prozentsatz der künftigen Einnahmen oder des produzierten Goldes. Dieses Geschäftsmodell minimiert das operative Risiko, da Gold Royalty nicht selbst im Bergbau tätig ist, sondern von der Produktion und Preisentwicklung von Gold profitiert.

Das Unternehmen investiert strategisch in Projekte weltweit, oft in Zusammenarbeit mit etablierten Bergbauunternehmen. Dadurch erhalten Anleger Zugang zu einem diversifizierten Portfolio an Goldminenprojekten mit langfristigen Erträgen, während die Abhängigkeit von den Risiken einzelner Minen reduziert wird. Gold Royalty Corp. bietet somit eine Möglichkeit, vom Goldmarkt zu profitieren, ohne direkt in physisches Gold oder Bergbauaktien zu investieren.

Exklusives Interview mit dem Vorsitzenden, Präsidenten und CEO

David Garofalo

Gold Royalty Corp. (WKN: A2QPLC) ist ein Lizenzunternehmen mit inzwischen über 240 Lizenzgebühren und stark steigenden Einnahmen und Cashflows. Durch die Steigerung der Produktion bei Côté wird das Unternehmen im vierten Quartal 2024 erstmals einen freien Cashflow generieren. Bis zum Ende des Jahrzehnts wird ein Wachstum von 60 % pro Jahr erwartet, was den derzeit niedrigen Aktienkurs deutlich in die Höhe treiben dürfte, wobei das Risiko in einem Umfeld mit steigendem Goldmarkt kaum besteht.

Finanzielle Leistung in Q3 2024

Das Unternehmen hat im dritten Quartal 2024 erneut Rekordzahlen erzielt, mit positiven Betriebsergebnissen und einem Gewinn. Dies ist besonders bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass Gold Royalty vor drei Jahren als Konzept begann und 2021 mit nur 18 nicht Cashflow-generierenden Royalties an die Börse ging. Die positive Entwicklung ist auf mehrere Wachstumsstrategien zurückzuführen, darunter Übernahmen, Projektfinanzierungen und organisches Wachstum.

Wachstumsfaktoren für Q4 2024

Für das vierte Quartal wird ein nahezu dreifaches Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr erwartet. Zu den Haupttreibern gehören neue Royalty-Akquisitionen, darunter das Projekt K, das in diesem Jahr mit der Produktion begonnen hat. Die ersten Royalty-Zahlungen aus K sind bereits eingegangen, und das Unternehmen erwartet ein signifikantes Wachstum der Royalty-Einnahmen im vierten Quartal.

Strategische Akquisitionen

Gold Royalty hat in den letzten Jahren gezielt Akquisitionen getätigt, um sein Portfolio zu diversifizieren und zu erweitern. Dazu gehört die Akquisition von Varis, einem Kupferstrom, der von Adriatic Metals betrieben wird. Diese Akquisition wird ebenfalls zur Umsatzsteigerung beitragen, da die Produktion in diesem Quartal hochgefahren wird.

Langfristige Wachstumsprognosen

Die Prognosen für das Unternehmen sind vielversprechend. Bis Ende des Jahrzehnts wird ein jährliches Wachstum von 60% erwartet. Die vollständige Produktion von K und Varis wird ab dem nächsten Jahr erwartet, was die Einnahmen erheblich steigern wird. Das Unternehmen plant, im Jahr 2025 erstmals einen positiven Free Cash Flow zu generieren.

Diversifizierung der Rohstoffe

Aktuell besteht das Portfolio von Gold Royalty zu etwa 90% aus Gold-Royalties und zu 8% aus Kupfer. Es besteht jedoch eine klare Strategie zur Diversifizierung. David Garofalo, CEO von Gold Royalty, betonte die Wichtigkeit, auch in Basismetalle zu investieren, um das Risiko zu streuen und von den starken Fundamentaldaten dieser Märkte zu profitieren.

Risiken und Herausforderungen

Wie bei jedem Unternehmen gibt es auch bei Gold Royalty potenzielle Risiken. Die größten Wachstumsquellen sind die bedeutendsten Vermögenswerte im Portfolio, darunter Canadian Malartic und die Odyssey-Untergrundverlängerung. Diese Projekte sind jedoch in der Verantwortung kapitalstarker Betreiber, was eine gewisse Sicherheit bietet.

Marktprognosen für Gold und Silber

Die Marktentwicklung für Gold und Silber bleibt optimistisch. Garofalo ist der Meinung, dass die goldpreisgestützte Inflation und die expansive Geldpolitik der Regierungen die Nachfrage nach Gold ankurbeln werden. Er prognostiziert, dass der Goldpreis auf 3.000 USD steigen könnte, was für Investoren von großem Interesse ist.

Silber als interessante Anlage

Silber wird als noch interessanter angesehen, da es sowohl als Anlagegut als auch in der Industrie Nutzung findet. Historisch gesehen hat Silber in Phasen steigender Goldpreise oft besser abgeschnitten. Garofalo glaubt, dass sich das Preisverhältnis zwischen Gold und Silber wieder normalisieren wird, was Silber zu einer attraktiven Investition macht.

Ausblick auf 2025

Für 2025 wird ein starkes Umsatzwachstum erwartet. Gold Royalty plant, die Diskussion über die Rückkehr zu Dividenden im Jahr 2026 aufzunehmen, was das Vertrauen der Investoren stärken könnte. Die Unternehmensführung sieht sich gut positioniert, um von den künftigen Marktbedingungen zu profitieren.

Fazit

Gold Royalty Corp. (WKN: A2QPLC) hat in den letzten Jahren bemerkenswerte Fortschritte gemacht und sich als bedeutender Akteur im Royalty-Sektor etabliert. Mit einer soliden finanziellen Basis, einem diversifizierten Portfolio und einer starken Wachstumsstrategie ist das Unternehmen gut aufgestellt, um von den sich ändernden Marktbedingungen zu profitieren. Investoren sollten die Entwicklungen genau beobachten, da sich das Unternehmen in einer vielversprechenden Position befindet, um in den kommenden Jahren erhebliches Wachstum zu erzielen.

Mein Team und/oder ich selbst sind oder können Aktionäre der präsentierten Unternehmen sein und diese sind oder können Teil des SRC Mining Special Situations Certificate sein oder werden.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

