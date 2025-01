Straelen (ots) -Zu Beginn des neuen Jahres nehmen sich viele Menschen Änderungen für ihren Alltag vor. Mehr Sport treiben oder Vorsätze, wie beispielsweise weniger Fleisch zu konsumieren oder dem vollständigen Verzicht auf tierische Produkte, stehen seit Jahren hoch im Kurs. bofrost* unterstützt eine pflanzenbasierte Ernährung nicht nur mit einer großen veganen Produktauswahl, sondern auch einem kostenfreien Beratungsangebot samt praktischem Vegan Guide mit Wochenplänen und vielem mehr von den Expertinnen und Experten der bofrost*Kundenberatung Ernährung & Qualität. Garantiert gelingsichere Rezepte auf bofrost.de und Tipps, wie sich die Lieblingsrezepte unkompliziert veganisieren lassen, ergänzen das umfangreiche Angebot des Tiefkühlspezialisten. So sorgt das vielfältige Sortiment für leckere Abwechslung auf dem Teller, die nicht nur im veganen Januar schmeckt.Genussvoller Start ins neue Jahr. Wer sagt denn, dass man nach den vielen Leckereien der Weihnachts- und Jahreswechseltage nicht mehr genießen darf? Der VEGANtische Burger aus Erbsen von bofrost* lädt in diesem köstlichen Rezept zusammen mit Burger-Buns, Gemüse, fruchtiger Sauce im "BBQ-Style" und Pommes als Beilage zum Schlemmen ein. Die pflanzliche Alternative zum Fleischklassiker basiert auf Erbsenprotein und kommt gemäß der bofrost*Reinheitsgarantie ohne künstliche Aromen und Farbstoffe aus.Beilagen-Tipp: Wie wäre es zum Beispiel mit dem Backofen Pommes frites, die ebenfalls vegan und 2024 auch ausgezeichneter StiWa- und Öko-Test-Sieger sind? Und dazu? Für eine leckere vegane Mayo einfach gehackten Knoblauch kurz anbraten. Dann mit Sojamilch, Zitronensaft und Senf in einen Becher geben. Alle Zutaten mit einem Pürierstab zu einer homogenen Masse vermengen. Nun nach und nach in kleinen Mengen Öl hinzugießen und kontinuierlich mit dem Pürierstab untermengen. Salz, Pfeffer, Zucker und den gebratenen Knoblauch hinzugeben und noch einmal kurz pürieren. Kräuter nach Belieben unterheben.VEGANtischer Burger aus Erbsen: 4 Stück = 400g = 9,99 Euro, Nutri-Score B. Backofen Knusper frites: 500g = 3,49 Euro, Nutri-Score B. Gehackter Knoblauch: 100g = 3,29 Euro, Nutri-Score A. Kräutergarten klassich: 50g = 2,79 Euro, Nutri-Score A.Die bofrost*Ernährungsberatung klärt auf, worauf bei einer veganen und ausgewogenen Ernährung zu achten ist:Vitamin B12 kommt in pflanzlichen Lebensmittelnkaum vor. Expertinnen und Experten raten vegan lebenden Personen daher, Vitamin B12 in Form von Nahrungsergänzungsmitteln zu sich zu nehmen oder Vitamin B12-angereicherte Lebensmittel in ihre Ernährung zu integrieren.Proteine (= Eiweiße) sind nicht nur in Milchprodukten und Eiern zu finden. Auch pflanzliche Quellen wie Tofu, Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide und Nüsse sind gute Proteinlieferanten. Proteine können vom Körper besser aufgenommen und verwertet werden, wenn die verschiedenen Proteinquellen miteinander kombiniert werden.Vitamin D ist im Sonnenlicht als natürliche Quelle enthalten. Aber um bei einer veganen Ernährungsweise ausreichend mit diesem wichtigen Vitamin versorgt zu werden, bieten sich pflanzliche Milchalternativen an, die mit Vitamin D angereichert wurden.Eisen lässt sich bei einer veganen Ernährung am besten durch den Verzehr von Hülsenfrüchten, grünem Blattgemüse und Vollkornprodukten sicherstellen.Jod kann bei einer veganen Ernährung über den Verzehr von Algen oder jodiertem Speisesalz aufgenommen werden. Wer weitere Tipps zur Umstellung auf eine pflanzliche Ernährung sucht, samt Wochenplänen mit Rezepten und Tipps, wie sich die Lieblingsrezepte unkompliziert veganisieren lassen, wird im Inspirationsheft der Expertinnen und Experten der bofrost*Kundenberatung Ernährung & Qualität fündig.Veganisieren leicht gemacht mit bofrost*RezeptenEinen Vorgeschmack, wie unkompliziert sich beliebte Gerichte veganisieren lassen, gibt das bofrost*Rezept für Kichererbsen-Pfannkuchen mit Spinat-Füllung. Einfach Kichererbsenmehl, Salz, Backpulver, Curry und Wasser mit pflanzlichem Joghurt vermengen und ca. 15 Minuten ruhen lassen. In dieser Zeit für die Füllung Spinat mit Zwiebelwürfeln und Knoblauch kurz andünsten und Kichererbsen hinzugeben. Anschließend nur noch die Pfannkuchen ausbacken, mit der Füllung belegen und genießen.Blattspinat: 1 kg = 6,99 Euro, Nutri-Score A. Zwiebelwürfel: 500g = 2,99 Euro, Nutri-Score A.Gehackter Knoblauch: 100g = 3,29 Euro, Nutri-Score A.Veganer Winter-Genuss, der von Innen wärmt. Herzhafte Eintöpfe haben im Winter Hochsaison. Eine besonders leckere, würzige und dank der Rezeptur vegane Variante mit Linsen, Kokosmilch, Sojabohnen, Kichererbsen und Spinat hat bofrost* im Programm. Der Eintopf ist gekonnt abgeschmeckt mit Curry und Koriander und bringt so einen Hauch Exotik und Raffinesse auf den heimischen Küchentisch. Übrigens eignet sich das Produkt nicht nur für eine vegane, sondern auch eine proteinreiche Ernährung. Besonders praktisch: Der Curry-Linsen Eintopf kommt portionsweise im Kochbeutel und lässt sich ganz einfach im Kochtopf ode rin der Mikrowelle zubereiten. Noch schneller und unkomplizierter geht es nicht.Curry-Linsen Eintopf: 2 x 350g = 9,99 Euro, Nutri-Score C.Eis im Winter?! Das vegane BIG Happy Kokos schmeckt als süßer Snack für Zwischendurch, oder eignet sich als schnelles Dessert: Das köstliche Kokoseis mit Kokosmilch ist mit leckerer Schokosauce verstrudelt und von knackiger Schokolade umhüllt. Mit dem Gefühl nach Palmen, Sonnenschein und tropischen Traumstränden lässt sich so die kalte und dunkle Jahreszeit beinahe vergessen. Der perfekte Genuss für alle, die auch bei einer veganen Ernährung auf das Stieleis nicht verzichten möchten oder einfach Kokos lieben!BIG Happy Kokos: 6 Stück = 540ml = 10,99 Euro, Nutri-Score E.Wer die guten Vorsätze ganz sicher erreichen möchte, findet bei bofrost* noch viele weitere vegane Gerichte und Rezepte für eine leckere Vielfalt auf dem Teller. Von veganen Fleischersatzprodukten im VEGANtischen Sortiment über köstliche und unkomplizierte, dank ihrer Rezeptur vegane Fertiggerichte in vielen Genusskategorien bis hinzu den naturbelassenen Klassikern wie Obst und Gemüse ist alles dabei. Zusätzlich bietet die bofrost*Rezeptwelt viele inspirierende und gelingsichere Rezepte an, die sich je nach den individuellen Ernährungsvorstellungen mithilfe von praktischen Filtern, wie vegan oder vegetarisch, sortieren lassen. Denn schon seit über 55 Jahren begeistert bofrost* mit überraschenden Kreationen und Rezepten sowie echten Klassikern für jeden Geschmack und Ernährungsanspruch. Wie gewohnt, stehen herausragende Qualität und bester Geschmack genauso im Fokus wie der flexible Kundenservice und die individuelle und persönliche Beratung. Neben dem Verkaufsteam ist die bofrost*Kundenberatung Ernährung & Qualität ein beliebter und kostenloser Experten-Service für alle bofrost*Kundinnen und Kunden und die, die es werden wollen.bofrost* steht seit mehr als 55 Jahren für erstklassige Qualität, herausragenden Service und vor allem individuelle Beratung. Das 1966 gegründete Familienunternehmen mit Hauptsitz in Straelen am Niederrhein ist heute mit 254 Niederlassungen in 11 europäischen Ländern der europäische Marktführer im Direktvertrieb von Eis- und Tiefkühlspezialitäten. 3,9 Millionen Kundinnen und Kunden, davon rund 2,1 Millionen in Deutschland, wissen die lückenlos geschlossene Tiefkühlkette und die erstklassige Frische, aber auch die Reinheits- und Geschmacksgarantie zu schätzen. Nachhaltigkeit, der verantwortungsvolle Umgang mit den Ressourcen der Natur und soziales Engagement sind wichtige Bestandteile der Firmenphilosophie. Seit Unternehmensgründung setzt sich bofrost* für Kinder in Not ein. In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen durch das Engagement seiner Kundinnen und Kunden und Mitarbeitenden verschiedene Projekte für hilfsbedürftige Kinder mit insgesamt über 16 Millionen Euro allein in Deutschland unterstützt. Seit 2016 ist bofrost*Partner der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V."Mehr Informationen zu bofrost*, den Produkten und Dienstleistungen finden Sie unter www.bofrost.de.Pressekontakt:bofrost* Dienstleistungs GmbH & Co. KGAnja PelzerTel.: 02834 707-701E-Mail: anja.pelzer@bofrost.deimpact Agentur für KommunikationEsther RitthoffTel.: 040 4313023-3E-Mail: e.ritthoff@impact.agOriginal-Content von: bofrost*, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/21386/5941324