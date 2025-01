München (ots) -Die DeutschlandCard, eines der führenden Kundenbindungsprogramme in Deutschland, gibt eine umfassende strategische Neupositionierung bekannt. Mit Beginn des Jahres 2025 transformiert das Unternehmen, das zu Bertelsmann Marketing Services gehört, seine Plattform zu einer agilen Commerce Media Plattform für hochpersonalisiertes Direct-to-Consumer (D2C)-Marketing. Mit dieser neuen digitalen Ausrichtung wendet sich die DeutschlandCard insbesondere an Marken aus der FMCG-Industrie, die durch direkte Kundenkommunikation ihre Reichweite gezielt steigern möchten. Mit mehr als zehn Millionen aktiven User:innen wird die DeutschlandCard zur größten händlerübergreifenden Marketingplattform in Deutschland."Unser Marktumfeld hat sich in den vergangenen Jahren dynamisch verändert", erklärt Dirk Kemmerer, CEO von Bertelsmann Marketing Services und Geschäftsführer der DeutschlandCard. "In einer digitalisierten Welt erwarten Verbraucher:innen personalisierte Erlebnisse und maßgeschneiderte Angebote in Echtzeit. Konsumgüterhersteller hingegen wollen die direkte Kommunikation mit den Endkund:innen stärken", so Kemmerer weiter. "Unser Wandel zur händlerübergreifenden Commerce Media Plattform ist daher nicht nur zeitgemäß, sondern essenziell. Wir schaffen eine datengetriebene Umgebung, die Marken und Nutzer:innen effektiver zusammenbringt und dabei Marketing mit Commerce intelligent verknüpft - eine in Deutschland bis dato einzigartige Lösung für modernes Online-Marketing."Direkter Mittler zwischen Industrie und Verbraucher:innenFundament der neuen DeutschlandCard ist eine umfangreiche, händlerübergreifende Präferenzdatenbank. Diese wird kontinuierlich durch das Nutzungs- und Kaufverhalten von mehr als zehn Millionen Programmteilnehmer:innen angereichert und bildet die Basis für eine datengetriebene, präzise Ansprache. Sie liefert Erkenntnisse über Einkaufspräferenzen, Sortimentsvorlieben und eCommerce-Affinitäten, die zielgerichtet in die Angebotsgestaltung einfließen.Möglich macht dies ein Kassenbon Upload, der in der DeutschlandCard App integriert ist: User:innen erhalten künftig für jeden eingescannten Kassenbon eine zusätzliche Incentivierung - unabhängig davon, was sie einkaufen. Brands erlangen über diesen Bonupload erstmals einen tiefen Einblick in die echten Warenkörbe der Programmteilnehmer:innen. Denn dadurch werden alle Retail-Touchpoints sichtbar, was umfassende Einblicke in das Kaufverhalten bietet. Während First-Party-Marktdaten zum Einkaufsverhalten in der Regel aufwändig erhoben werden, genügen über die Commerce Media Plattform der neuen DeutschlandCard wenige Klicks, um händler- und wettbewerbsübergreifend verifizierte, verhaltensbasierte Insights und Marktanalysen zu erhalten."Die neue DeutschlandCard bietet FMCG-Marken nicht nur einen flexiblen Zugang zu wertvollen Kundengruppen, sondern ermöglicht durch unsere unabhängige Struktur auch eine direkte und präzise Ansprache der Verbraucher:innen", Detlev Rubant, Geschäftsführer der DeutschlandCard. "Ab sofort eröffnen wir neue Möglichkeiten für händlerübergreifende Kundenkommunikation und Promotions, die durch präzise Messungen des Kaufverhaltens unterstützt werden."Teilnehmende Brands können mit der neuen DeutschlandCard maßgeschneiderte Angebote und Kampagnen entwickeln, die exakt auf die Bedürfnisse und das Kaufverhalten ihrer Zielgruppen abgestimmt sind - und diese direkt kommunizieren, ohne den Umweg über den klassischen Einzelhandel zu gehen.Optimierte Customer Journey durch erweiterte PlattformfunktionenZusätzlich baut die neue DeutschlandCard ihre händlerunabhängige Angebotswelt deutlich aus. Nutzer:innen können über die App und das Web tagesaktuelle Angebote erkunden und eine Produktsuche samt Preisvergleich der Online Shops nutzen. Weiterhin wird auch das Blättern in der Prospektwelt incentiviert. Die neue Integration erhöht nicht nur die Reichweite und Attraktivität der Plattform erheblich, sondern spricht die Nutzer:innen ganz gezielt bereits zu Beginn ihrer Customer Journey an. Um Sichtbarkeit der neuen Funktion zu erhöhen, setzt die DeutschlandCard auf gezielte SEO- und SEA-Maßnahmen.Mit dieser Neuausrichtung verabschiedet sich die DeutschlandCard vom klassischen Multipartnerbonusprogramm und etabliert eine umfassende Commerce Media Plattform für modernes Marketing. Die neuen Funktionen sind ab sofort vollumfänglich verfügbar. Eine parallele Fortführung des aktuellen Bestandsgeschäfts stellt sicher, dass alle bisherigen Partner weiterhin ihre vertraglich zugesicherten Leistungen erhalten und User:innen sowohl das bisherige als auch das neue Modell nutzen können.Über die DeutschlandCardSeit 16 Jahren steht die DeutschlandCard für innovative, kanalübergreifende Kundenkommunikation. Als agile Commerce Media Plattform ermöglicht sie ab Januar 2025 händlerübergreifendhochpersonalisiertes Direct-to-Consumer-Marketing und bietet insbesondere Marken der FMCG-Industrie neue Möglichkeiten, ihre Reichweite durch direkte Kundenkommunikation zu steigern. Damit wird die DeutschlandCard zur größten händlerübergreifenden Marketing-Plattform in Deutschland und vereint Personalisierung und Reichweite auf höchstem Niveau.

Weitere Informationen unter www.deutschlandcard.com