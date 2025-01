München (ots) -Eine neue Ära des Punktesammelns beginnt: Mit der neuen DeutschlandCard App und innovativen Funktionen wie dem Kassenbon-Scanner können Teilnehmer:innen jetzt entspannter, einfacher und in mehr Geschäften als je zuvor wertvolle Punkte sammeln. Die DeutschlandCard wird zur digitalen Einkaufsplattform und setzt neue Maßstäbe für ein modernes Einkaufserlebnis.Die neue DeutschlandCard bringt das Punktesammeln auf ein neues Level- Vielfältiger: Punkte sammeln mit den Einkäufen bei zahlreichen bekannten Supermärkten, Drogerien und Online-Shops - und das unabhängig von Partnernetzwerken oder einzelnen Handels Apps.- Entspannter: Keine Hektik mehr an der Kasse - Kassenbons lassen sich ganz einfach im Nachgang zu Hause einscannen.- Einfacher: Über die App den Kassenbon fotografieren oder digitale Belege hochladen - und Punkte sammeln, egal was eingekauft wurde."Mit der neuen DeutschlandCard wird das Punktesammeln so einfach und flexibel wie noch nie. Egal ob offline oder online, ob im Supermarkt oder im Drogeriemarkt - unsere Teilnehmer:innen können jetzt Punkte sammeln, wann und wo es ihnen am besten passt", sagt Julian Wicht, Vice President Marketing & eCommerce der DeutschlandCard.Das Highlight: Der neue Kassenbon-ScannerAb Januar 2025 können Teilnehmer:innen ihre Kassenbons direkt über die DeutschlandCard App scannen. Dies funktioniert bei vielen Einkäufen des täglichen Bedarfs - bei bekannten Supermärkten, Drogeriemärkten, Zoofachhändlern und vielen weiteren. Auch digitale Belege lassen sich problemlos hochladen. Attraktive Aktionen bringen wertvolle Zusatzpunkte für ausgewählte Marken und Produkte.Neue Features für ein smarteres EinkaufserlebnisDie DeutschlandCard App bietet Teilnehmer:innen zudem zahlreiche weitere Möglichkeiten, die den gesamten Einkaufsprozess noch bequemer machen:- Digitale Prospekte: Immer die besten Angebote auf einen Blick, ideal für die Einkaufsplanung.- Individuelle Online-Shopping Produktsuche und Preisvergleich: Einfach nach gewünschten Artikeln suchen und die günstigsten Preise finden.- Vielfältige Einlösemöglichkeiten: Gesammelte Punkte lassen sich direkt in der App in Gutscheine, Prämien und bei ausgewählten Partnern umwandeln.Die neue DeutschlandCard: digitale Einkaufsplattform für heute und morgenMit der umfassenden Neuausrichtung verabschiedet sich die DeutschlandCard vom klassischen Multipartner-Bonusprogramm. Stattdessen wird sie zur digitalen Plattform, die Einkaufen vielfältiger, entspannter und einfacher gestaltet."Wir verbinden modernes Einkaufen mit Spaß und Mehrwert. Egal, ob Punkte sammeln, Angebote finden oder Prämien einlösen - mit der neuen DeutschlandCard schaffen wir ein einzigartiges, digitales Einkaufserlebnis", so Julian Wicht.Die neue DeutschlandCard App ist ab sofort in den App-Stores verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter www.deutschlandcard.de.Pressekontakt:Hanna PfaffenwimmerDeutschlandCard GmbHNeumarkter Str. 2881673 MünchenMail: hanna.pfaffenwimmer@bertelsmann.deTelefon: +49 89 41367842www.deutschlandcard.comOriginal-Content von: DeutschlandCard GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/70024/5941346