Delivery Hero (DH) sah sich nach einer starken Performance im Jahr 2024 mit einer Reihe von Herausforderungen konfrontiert. Die Taiwan Fair Trade Commission (TFTC) blockierte den geplanten Verkauf des Foodpanda-Geschäfts an Uber für 950 Mio. USD aufgrund von Wettbewerbsbedenken. Zudem verzeichnete der Börsengang von DHs Tochter Talabat, der 1,9 Mrd. EUR einbrachte, am ersten Handelstag einen Kursrückgang von 7,5 %. Regulatorische Probleme mit der Glovo-Tochter in Spanien verschärften die jüngsten Gegenwinde. Trotz dieser Rückschläge zeigte DH in den ersten neun Monaten eine solide operative Leistung und vielversprechende Fortschritte bei der Verbesserung seiner Finanzlage. Die Analysten von mwb research bestätigen ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 45,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Delivery%20Hero%20SE