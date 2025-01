Mainz (ots) -Der FC Bayern hatte in den 90er-Jahren ein Allstar-Team von historischem Ausmaß: Schlagen konnte sich die Mannschaft nur selbst - und das tat sie. Es war die Geburtsstunde des "FC Hollywood". Die fünfteilige ZDF-Dokuserie zeigt den Fußball-Rekordmeister von einer unerwarteten Seite: beim Scheitern, im Chaos und in Momenten, die so komisch wie dramatisch sind. Erzählt von denen, die dabei waren: Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann, Mehmet Scholl, Mario Basler, Stefan Effenberg und anderen. Zu sehen ist die Dokuserie "FC Hollywood" ab Freitag, 10. Januar 2025, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek sowie am Freitag, 17. Januar 2025, 22.30 Uhr, und am Samstag, 18. Januar 2025, 0.25 Uhr im ZDF."FC Hollywood" beleuchtet die aufregendste und turbulenteste Phase des FC Bayern München von 1996 bis 2001. Geprägt von Skandalen, Rivalitäten und einer unerfüllten Sehnsucht nach europäischem Erfolg, schildert die Serie, wie aus einer Gruppe von Individualisten eine Mannschaft wurde, die den Grundstein für die heutige Erfolgsgeschichte des Clubs legte.Im Mittelpunkt der Dokuserie stehen ehemalige Bayern-Profis wie Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann, Mehmet Scholl, Mario Basler, Stefan Effenberg, Thomas Strunz, Thomas Helmer oder Andreas Herzog, die teils zum ersten Mal ihre Sicht auf diese turbulente Zeit wiedergeben. Hinzu kommen exklusive Interviews mit Journalistinnen und Journalisten wie Reinhold Beckmann, Patrizia Riekel und Marcel Reif, die die Zuschauerinnen und Zuschauer ebenso direkt in diese Ära zurückführen wie bisher unveröffentlichtes Archivmaterial.Über die Chaosjahre eines SpitzenclubsDie Dokuserie, deren Trailer bereits online (https://www.zdf.de/sport/fc-hollywood) ist, thematisiert zentrale Wendepunkte wie die Rivalitäten im Team, den medialen Hype, die Wutrede von Trainer Giovanni Trapattoni, die Rückkehr in die Erfolgspur mit Trainer Ottmar Hitzfeld und das ikonische Champions-League-Finale 1999 gegen Manchester United. So schildert etwa Markus Hörwick, der langjährige Kommunikationschef des FC Bayern, wie es zur legendären Trapattoni-Pressekonferenz kam, und der Autor von Lothar Matthäus' "Tagebuch" erzählt, wie dieses Buch entstand."FC Hollywood" fängt die Atmosphäre einer Zeit ein, in der Fußball ein Teil der Popkultur wurde, Boulevardmedien die öffentliche Wahrnehmung dominierten und der beliebteste Sport der Deutschen sich zum globalen Entertainment entwickelte. Die Dokuserie entführt in die bunten und wilden 90er-Jahre - eine Ära, die kaum gegensätzlicher zum heutigen Fußball sein könnte: Damals lernten die Profis ihr Handwerk nicht in modernen Leistungszentren, sondern auf Bolzplätzen. Und sie sprachen ohne PR-Training, aber mit Ecken und Kanten. "FC Hollywood" entführt die Zuschauerinnen und Zuschauer in die Zeit, die den Grundstein für den Kultstatus des FC Bayern legte, der bis heute die Fußballfans ebenso fasziniert wie polarisiert."FC Hollywood - Der FC Bayern und die verrückten 90er" wird mit Untertiteln, Audiodeskription und in der ZDFmediathek mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.KontaktBei Fragen zu "FC Hollywood - Der FC Bayern und die verrückten 90er" erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zu "FC Hollywood - Der FC Bayern und die verrückten 90er" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudioreportage) (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenHier finden Sie "FC Hollywood - Der FC Bayern und die verrückten 90er" (https://www.zdf.de/sport/fc-hollywood) in der ZDFmediathek.Im ZDF-Presseportal finden Sie eine Pressemappe zu "FC Hollywood - Der FC Bayern und die verrückten 90er" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/fc-hollywood).Im Vorführraum des ZDF-Presseportals stehen für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten die fünf Folgen der Dokuserie (nach Log-in) zur Preview (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/fc-hollywood-der-fc-bayern-und-die-verrueckten-90er) bereit.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5941366