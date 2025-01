Singapur (ots/PRNewswire) -Matrixdock, Asiens führendes Unternehmen im Bereich der Tokenisierung von realen Vermögenswerten (Real World Assets, RWA), gibt die Integration seines Flaggschiff-Gold-Tokens XAUm mit Binance Wallet, einer der weltweit führenden Wallets für digitale Vermögenswerte, bekannt. Diese Entwicklung baut auf früheren Integrationen mit zentralisierten Web3-Wallets wie OKX und Krypto-Wallets wie MetaMask auf und unterstreicht das Engagement von Matrixdock, Investitionen in Gold sicherer, effizienter und für Hunderte Millionen von Nutzern weltweit zugänglich zu machen.Das Herzstück dieser Integration ist XAUm, ein Token, der vollständig durch von der London Bullion Market Association (LBMA) akkreditierte Goldbarren mit einem Mindestfeingehalt von 99,99 % unterlegt ist. Jede XAUm-Marke entspricht einer Feinunze Gold. Diese Goldreserven werden sicher in den Tresoren von Brink's in Hongkong und Singapur gelagert und bieten Token-Inhabern die Möglichkeit, XAUm gegen physisches Gold einzulösen.XAUm wurde speziell für Web3-Kompatibilität und das Multi-Chain-Ökosystem entwickelt und verbindet nahtlos Blockchain-Innovation mit benutzerorientiertem Design. Die robuste Proof-of-Reserve-Transparenz, das effiziente Multi-Chain-Reservemanagement und die verbesserte Interoperabilität schaffen Vertrauen und machen Gold von einem statischen Vermögenswert zu einem dynamischen, multifunktionalen Finanzinstrument in der digitalen Wirtschaft.Diese Integration mit Binance Wallet baut auf früheren Entwicklungen innerhalb des Binance-Ökosystems auf, einschließlich dezentraler Börsen und Kreditplattformen. Ziel ist es, XAUm zum Maßstab für moderne Goldinvestitionen zu machen und eine effiziente und vertrauenswürdige Lösung zu bieten, die die Effizienz der Anlagen und die finanzielle Gleichheit neu definiert.Binance Wallet erweitert diese Vision, indem es einen sicheren und intuitiven Einstiegspunkt in Web3 bietet. Nutzerinnen und Nutzer können digitale Vermögenswerte verwalten, Token-Swaps über die gesamte Kette hinweg durchführen und mühelos Renditen erzielen. Mit einem einfachen Einrichtungsprozess über die Binance-App macht die Wallet Seed-Phrasen oder private Schlüssel überflüssig. Darüber hinaus nutzt sie die Multi-Party-Computation (MPC)-Technologie, um sichere Transaktionen zu ermöglichen.Durch diese Integration können Privatpersonen auf der ganzen Welt Gold kaufen, besitzen und handeln, und zwar bequem über ein mobiles Endgerät. Durch die Nutzung der Web3-Technologie und des Multi-Chain-Ökosystems setzen Matrixdock und Binance Wallet einen neuen Standard für moderne Goldinvestitionen und fördern finanzielle Gleichheit und Innovation.Informationen zu MatrixdockMatrixdock wurde im Februar 2023 von Matrixport gegründet und ist Asiens RWA-Marktführer, der Finanzinstrumente durch fortschrittliche Tokenisierungstechnologie modernisiert. Als erstes Unternehmen in Asien, das ein tokenisiertes kurzfristiges Treasury-Bill-Produkt (STBT) eingeführt hat, wurde Matrixdock 2023 mit dem Ecosystem Excellence TADS Award für Handels- und Liquiditätslösungen ausgezeichnet. 2024 wurde ein einzigartiger Tokenized Gold Token, XAUm, eingeführt, der traditionelle Goldinvestitionen in einen dynamischen, multifunktionalen digitalen Vermögenswert umwandelt.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2587828/XAUm_Gold_token_matrixdock_binance_wallet.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/matrixdock-integriert-xaum-gold-token-mit-binance-wallet-um-finanzielle-gleichheit-zu-fordern-302341192.htmlPressekontakt:cici.lu@matrixport.comOriginal-Content von: Matrixdock, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171432/5941361