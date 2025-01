Das Frankfurter Familienunternehmen hält die Mehrheit an der neu gegründeten Merz Lifecare Holding.

Der Zusammenschluss des Merz-Geschäfts Merz Lifecare mit WindStar Medical zu einer gemeinsamen Holding ist seit dem Jahreswechsel vollzogen. Beide OTC-Geschäfte bilden zukünftig die neue Merz Lifecare Holding GmbH. Die Merz-Group hält die Mehrheit am neuen europäischen Big-Player im OTC-Geschäft. Oakley Capital der bisherige Eigentümer von WindStar Medical wird Minderheitsgesellschafter.

Hans-Jörg Bergler, Geschäftsführer der Merz Group, freut sich über die schnellen behördlichen Genehmigungen: "Die beiden Geschäfte Merz Lifecare und WindStar Medical ergänzen sich sehr gut und mit dem Zusammenschluss entwickeln wir unser OTC-Geschäft konsequent weiter. Besonders freue ich mich auf die künftige Zusammenarbeit mit dem Private-Equity-Unternehmen Oakley Capital, die als Minderheitsgesellschafter mit Merz gemeinsam das Geschäft weiter voranbringen möchten."

Das Merz-Geschäft Merz Lifecare ist im deutschsprachigen Raum vor allem für die Marken tetesept und Merz Spezial bekannt und hat in den vergangenen 8 Jahren Unternehmen seinen Umsatz verdoppelt. Die ebenfalls in Frankfurt ansässige WindStar Medical vertreibt starke Gesundheitsmarken (SOS, Zirkulin), die zum Großteil komplementär zum Merz Lifecare-Portfolio sind. WindStar Medical und Merz Lifecare werden ab sofort unter der Merz Lifecare Holding agieren. Die Geschäftsführung der Merz Lifecare Holding GmbH übernehmen die Geschäftsführer von Merz Lifecare Xenia Barth und Steven Potschull.

"Mit diesem Zusammenschluss zweier starker Geschäfte unter einer gemeinsamen Holding sehen wir große Potentiale im attraktiven Gesundheitsmarkt. Wir sind davon überzeugt, dass es Merz Lifecare gelingen wird, das bisherige organische Wachstum mit noch mehr Rückenwind weiter voranzutreiben," sagt Phillip Burchard, CEO der Merz Group und Vorsitzender des Merz Holding Boards.

Über Merz Group

Die Merz Group ist ein weltweit agierendes, diversifiziertes Unternehmen im Gesundheitsbereich mit Sitz in Frankfurt. Seine Innovationskraft, eine langfristige Perspektive und der Fokus auf profitablem Wachstum zeichnen das seit mehr als 116 Jahren in Familienbesitz befindliche Unternehmen aus. Zur Merz Group gehören die Geschäfte Merz Aesthetics, Merz Therapeutics, Merz Consumer Care, Merz Immobilien, Merz Financial Investments und Merz Private Markets. Das Unternehmen beschäftigt 4.727 Mitarbeitende (Stand: GJ23/24) in 30 Ländern weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter: www.merz.de

Über Merz Lifecare

Merz Lifecare unterstützt Menschen darin, ein gesundes Leben zu führen und ihre Gesundheit sowie ihr Wohlbefinden selbst in die Hand zu nehmen. Zu den Marken gehören tetesept, Merz Spezial und Brooklyn Soap Company. Diese bieten eine breite Auswahl an hochwertigen und innovativen Produkten für unterschiedliche Zielgruppen.

Merz Lifecare steht für ein agiles und zukunftsgetriebenes Unternehmen, das sich mit einer eigenen Forschungs- und Entwicklungsabteilung dafür engagiert, Produkte zu kreieren, die gut für die Menschen und den Planeten sind. Dabei lässt es sich sowohl von der Natur als auch von der Wissenschaft inspirieren.

Merz Lifecare ist eine Unternehmensmarke der Merz Consumer Care GmbH, ein Unternehmen der Merz Group mit Sitz in Frankfurt am Main, das zu den führenden Anbietern von Gesundheits-, Wohlfühl- und Beautyprodukten in der DACH-Region gehört. Zudem werden die Produkte durch Distributionspartner in über 20 Länder weltweit vertrieben.

