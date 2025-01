EQS-News: 1&1 AG / Schlagwort(e): Personalie

Wechsel im Vorstand der 1&1 AG



02.01.2025 / 12:04 CET/CEST

Wechsel im Vorstand der 1&1 AG Sascha D'Avis wird neuer CFO der 1&1 AG Markus Huhn scheidet zum Jahresende 2024 aus

Montabaur, 2. Januar 2025. Zum 31. Dezember 2024 ist Markus Huhn (56), Chief Financial Officer (CFO) der 1&1 AG, auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand des Unternehmens ausgeschieden. Markus Huhn ist seit mehr als 30 Jahren bei 1&1 tätig gewesen, davon 17 Jahre als CFO in unterschiedlichen Bereichen des Unternehmens. Seine im April 2023 übernommene Position im Vorstand der United Internet AG wird Herr Huhn weiterhin begleiten. Kurt Dobitsch, Aufsichtsratsvorsitzender der 1&1 AG: "Ich bedanke mich persönlich sowie im Namen des Aufsichtsrats bei Herrn Huhn für die langjährige und sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit. Die Mitglieder des Aufsichtsrats bedauern seine Entscheidung, respektieren aber selbstverständlich seinen Wunsch. Für seine berufliche und private Zukunft wünschen wir Herrn Huhn alles Gute. Herr Huhn hat im Vorstand der 1&1 AG für das Unternehmen wichtige strategische Themen sehr erfolgreich begleitet und vorangetrieben." Ralph Dommermuth, CEO der 1&1 AG, betont: "Ich bedanke mich bei Herrn Huhn für die vielen Jahre der immer außergewöhnlich guten und sehr vertrauensvollen Zusammenarbeit bei 1&1. Persönlich freue ich mich auf die Fortsetzung unserer Zusammenarbeit in seiner Funktion als Mitglied des Vorstands der United Internet AG. Für seine Leistungen und Erfolge, insbesondere im Rahmen des Mergers von 1&1 und Drillisch sowie der anschließenden Integration bedanke ich mich sehr herzlich, ebenso für sein nachhaltiges Wirken und sein Engagement für das Unternehmen und seine Mitarbeitenden." Als Nachfolger von Markus Huhn ist Sascha D'Avis (49), bisher Finanzvorstand der 1&1 Telecommunication SE und CFO der 1&1 Mobilfunk GmbH in den Vorstand der 1&1 AG berufen worden. Herr D'Avis hat nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre 2001 seine berufliche Karriere im Controlling von Griesson - de Beukelaer begonnen. Seit 2004 ist Herr D'Avis in unterschiedlichen Leitungsfunktionen im Finanzbereich des 1&1 Konzerns tätig. Über die 1&1 AG Die 1&1 AG ist ein börsennotierter Telekommunikationsanbieter mit Sitz in Montabaur. Das Unternehmen gehört zum Konzernverbund der United Internet AG. 1&1 betreibt als erster Netzbetreiber Europas ein vollständig virtualisiertes Mobilfunknetz auf Basis der innovativen Open-RAN-Technologie. Neben einem umfassenden Mobilfunkportfolio werden Breitbandanschlüsse angeboten, die zumeist auf dem deutschlandweiten Glasfaser-Transportnetz von 1&1 Versatel sowie auf regionalen Netzen von City Carriern und der Deutschen Telekom basieren. Während die Marke 1&1 Value- und Premiumsegmente adressiert, sprechen die Discount-Marken des Konzerns preisbewusste Zielgruppen an.

