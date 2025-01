Hamburg (ots) -Nach drei erfolgreichen Staffeln aus Mainz (SWR) begleitet die ARD Doku-Serie "Nachtstreife" jetzt in fünf neuen Folgen Polizistinnen und Polizisten in Hamburg. Dabei sind Teams der Wasserschutzpolizei im Hamburger Hafen, der Davidwache auf St. Pauli, des Kriminaldauerdienstes sowie der Schutzpolizeien der Kommissariate Hamm und Bergedorf. Die neuen Folgen sind jetzt in der ARD Mediathek abrufbar und am 7. und 8. Januar 2025 jeweils ab 22.00 Uhr im NDR Fernsehen zu sehen.Vielfalt in der PolizeiarbeitDie neue Staffel der "Nachtstreife" zeigt den Alltag der Polizei in einer Großstadt mit mehr als 1,9 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern. Sondereinsatzlagen nach Schusswaffengebrauch, Prostitutionsbetrug, Raubdelikte, aber auch eher alltägliche Einsätze wegen Ruhestörungen, Beleidigungen oder Betäubungsmittelkonsums - die Folgen aus Hamburg bilden eine große Vielfalt der Polizeiarbeit ab. Michael Walther vom Kriminaldauerdienst fasst zusammen: "Gut was los auf Hamburgs Straßen".Dokumentiert wird zum einen der nächtliche Alltag im kleinsten Reviergebiet Deutschlands: Lena Priebusch (40) und Christian Werner Dorn (36) sind auf dem Hamburger Kiez inklusive der Reeperbahn unterwegs. Ihre Dienstelle ist das Polizeikommissariat 15, bundesweit bekannt als Davidwache. Zum anderen ist das größte innerstädtische Reviergebiet Europas mit dabei: Das Polizeikommissariat 43 in Hamburg-Bergedorf wird von Caren Loose (27) und Dennis Wolff (35) vertreten. Im Polizeikommissariat 41 in Hamburg-Hamm erleben Kathrin Mosor (29) und Sebastian Fuchs (39) durch die Nähe zum Hauptbahnhof ein besonders breites Spektrum an Einsätzen. Und auch der Kriminaldauerdienst ist Teil der "Nachtstreife": Katrin Kernig (41) und Michael Walther (42) ermitteln gemeinsam in kriminalpolizeilichen Fällen.Das erste Mal dabei: Die WasserschutzpolizeiDie Elbe und der Hafen prägen nicht nur das Stadtbild Hamburgs, sie bringen für die Polizei zudem einen ungewöhnlichen Aufgabenbereich mit. Zum ersten Mal ist in der "Nachtstreife" auch die Wasserschutzpolizei durch Sarah Prüsmann (43) und Danny Koch (48) vertreten.Zitate aus der Dokuserie:Kathrin Mosor, Polizeikommissarin, Polizeikommissariat 41, Hamburg-Hamm:"Durch den Polizeiberuf habe ich auf jeden Fall gelernt, das Leben nochmal mehr zu schätzen und in den Tag hineinzuleben. Und vielleicht das ein oder andere Mal nicht an Morgen zu denken, sondern einfach Entscheidungen für mein Jetzt zu treffen."Sebastian Fuchs, Polizeikommissar, Polizeikommissariat 41, Hamburg-Hamm: "Grundsätzlich ist, glaube ich, der Drogenkonsum auch einfach in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Da braucht man sich nichts vormachen. Deswegen haben wir schon häufiger Einsätze, die einen Bezug zu Drogen haben."Michael Walther, Hauptkommissar, Kriminaldauerdienst:"Wenn ich von einem Tötungsdelikt ausgehe, dann ist absolut höchster Fokus geboten, weil schwerwiegendere Straftaten als das gibt es eigentlich nicht. Und hier kann auch die kleinste falsche Bewegung schon eventuelle Spuren vernichten."Caren Loose, Polizeiobermeisterin, Polizeikommissariat 43, Hamburg-Bergedorf:"Im Einsatz ist das polizeiliche Feingefühl immer relativ wichtig, weil wir zwischen unterschiedlichen Parteien vermitteln."Lena Priebusch, Polizeikommissarin, Polizeikommissariat 15, "Davidwache":"Es ist wichtig, dass man Prostituierten auch mit Respekt begegnet. Das sind genauso Menschen wie die anderen, die ich auf der Straße auch treffe. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich auch deren Sichtweise anhört und nicht voreingenommen irgendwo reingeht."Sarah Prüsmann, Polizeihauptkommissarin, Wasserschutzpolizei:"Mein Bezug zum Wasser ist eigentlich gar nicht so gut, denn ich bin in Wirklichkeit als Privatperson wasserscheu. Aber nichtsdestotrotz ist die Arbeit bei der Wasserschutzpolizei großartig."Die Arbeit der Polizei wird rein dokumentarisch gezeigt, das Geschehen in den Einsätzen abgebildet. Im Nachgang erläutern die begleiteten Beamtinnen und Beamten die Einsätze und das Erlebte in Interviews. Im Fokus dabei: das polizeiliche Vorgehen, der Umgang mit mutmaßlichen Geschädigten, Beschuldigten oder Zeugen sowie eine Reflexion des eigenen Handels. Darüber hinaus schildern die Polizistinnen und Polizisten auch, wie sie ihren Arbeitsalltag erleben.Die vierte Staffel der "Nachtstreife" ist eine Produktion von Die Company LS Media GmbH im Auftrag des NDR.Sendehinweis: Alle fünf Folgen jetzt in ARD Mediathek. Am 7. und 8. Januar 2025 sind sie jeweils ab 22.00 Uhr im NDR Fernsehen zu sehen.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/5941436