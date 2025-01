Mainz (ots) -Zum Jahresbeginn gibt es erfreuliche Neuigkeiten für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen: Die Pflegeleistungen sind ab dem 01. Januar 2025 um 4,5 Prozent gestiegen! Diese Anpassung betrifft alle Leistungsbeträge nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XI) und sorgt für eine dringend benötigte finanzielle Entlastung in der Pflege.Angepasste Beiträge gelten auch für die BeihilfeDank der Verweisungen in der Bundesbeihilfeverordnung (BBhV) gelten die neuen Beträge unmittelbar auch für die Beihilfe, so das Bundesverwaltungsamt (BVA). Damit profitieren nicht nur gesetzlich Pflegeversicherte von den erhöhten Leistungen, sondern auch Beamte und deren Familienangehörige.Die Anpassung umfasst zahlreiche Pflegeleistungen, die ab sofort höhere Zuschüsse gewähren. Zu den erhöhten Leistungen gehören: Pflegegeld (https://www.pflegehilfe.org/pflegegeld), Pflegesachleistungen (https://www.pflegehilfe.org/pflegesachleistungen), Entlastungsbetrag (https://www.pflegehilfe.org/zusaetzliche-betreuungs-entlastungsleistungen), Pflegehilfsmittel (https://www.pflegehilfe.org/pflegehilfsmittel) zum Verbrauch, Verhinderungspflege (https://www.pflegehilfe.org/verhinderungspflege), Kurzzeitpflege (https://www.pflegehilfe.org/kurzzeitpflege), Tages- und Nachtpflege, Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen (https://www.pflegehilfe.org/wohnumfeldverbessernde-massnahmen), Ergänzende Unterstützungsleistungen für DiPA, Leistungen für die vollstationäre Pflege (https://www.pflegehilfe.org/pflegeeinrichtungen) und Wohngruppenzuschlag & Anschubfinanzierung für Wohngruppen (https://www.pflegehilfe.org/senioren-wg).Am Ende der Mitteilung haben wir Ihnen einen Überblick über alle neuen monatlichen Höchstbeträge zusammengestellt.Pflegegrad als Voraussetzung für LeistungenDamit Ihr Angehöriger von der Pflegekasse unterstützt wird, ist es erforderlich, einen Pflegegrad-Antrag (https://www.pflegehilfe.org/pflegegrad/antrag) zu stellen und die Pflegebedürftigkeit zu definieren. Die Pflegebedürftigkeit ist Voraussetzung für Geld- und Pflegesachleistungen und meint die gesundheitlich bedingte Beeinträchtigung der Eigenständigkeit und Fähigkeiten. Für die Einstufung in einen Pflegegrad werden nicht nur körperliche, sondern auch geistige Faktoren berücksichtigt. Der ermittelte Pflegegrad (https://www.pflegehilfe.org/pflegegrad) bestimmt dann die Höhe der zustehenden Leistungen.Nutzen Sie unseren Pflegegrad-Rechner (https://www.pflegehilfe.org/service/pflegegrad-rechner/modul/1?utm_campaign=contentseite&utm_source=pflegehilfe&utm_medium=seo-ohne-konfigurator), um eine erste Einschätzung zu erhalten. So erfahren Sie, welcher Pflegegrad voraussichtlich vorliegt und welche Zuschüsse Ihnen zustehen.Ausblick: Weitere Erhöhung geplantSchon jetzt steht fest: Zum 01. Januar 2028 wird eine weitere Anhebung der Pflegeleistungen erfolgen, um den Bedürfnissen von Pflegebedürftigen und ihren Familien gerecht zu werden, so das BVA.Geänderte Pflegeleistungen im Überblick: Monatlicher HöchstbetragPflegesachleistung (§ 36 SGB XI)Pflegegrad 1: kein AnspruchPflegegrad 2: 796 EuroPflegegrad 3: 1.497 EuroPflegegrad 4: 1.859 EuroPflegegrad 5: 2.299 EuroPflegegeld (§ 37 SGB XI)Pflegegrad 1: kein AnspruchPflegegrad 2: 347 EuroPflegegrad 3: 599 EuroPflegegrad 4: 800 EuroPflegegrad 5: 990 EuroTagespflege und Nachtpflege (§ 41 SGB XI)Pflegegrad 1: kein AnspruchPflegegrad 2: 721 EuroPflegegrad 3: 1.357 EuroPflegegrad 4: 1.685 EuroPflegegrad 5: 2.085 EuroVollstationäre Pflege (§ 43 SGB XI)Pflegegrad 1: 131 EuroPflegegrad 2: 805 EuroPflegegrad 3: 1.319 EuroPflegegrad 4: 1.855 EuroPflegegrad 5: 2.096 EuroKurzzeitpflege (§ 42 SGB XI)Pflegegrade 2 bis 5: 1.854 EuroVerhinderungspflege (§ 39 SGB XI)Pflegegrade 2 bis 5: 1.685 EuroEntlastungsbetrag (§ 45b SGB XI)Pflegegrade 1 bis 5: 131 EuroWohngruppenzuschlag (§ 38a SGB XI)Pflegegrade 1 bis 5: 224 EuroPflegeverbrauchshilfsmittel (§ 40 SGB XI)Pflegegrade 1 bis 5: 42 EuroWohnumfeldverbessernde Maßnahmen (§ 40 SGB XI)Pflegegrade 1 bis 5: 4.180 EuroLeistungsanspruch beim Einsatz digitaler Pflegeanwendungen (§ 40b SGB XI)Pflegrade 1 bis 5: 53 EuroÜber den Verbund PflegehilfeDer Verbund Pflegehilfe berät seit 2008 kostenlos Pflegebedürftige und ihre Angehörigen zu vielfältigen Angeboten für ein selbstbestimmtes Leben im Alter. Mit über 240 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie 1,5 Millionen Beratungsgesprächen pro Jahr, ist der Verbund Pflegehilfe die größte Pflegeberatung Deutschlands. Alle Informationen finden Sie auch auf www.pflegehilfe.org.Pressekontakt:Samantha Ackermann01760 21420249presse@pflegehilfe.deOriginal-Content von: Verbund Pflegehilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/138510/5941448