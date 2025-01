Die Aktie von HelloFresh startet mit einem kräftigen Kurssprung ins neue Jahr. Mit einem Plus von fast sieben Prozent ist sie gegen Mittag der mit Abstand beste Wert des Tages im MDAX. Damit setzt sie die Aufholjagd der vergangenen Monate fort. Im 6-Monatsvergleich ist die Aktie von HelloFresh ebenfalls der beste Werte im Index der mittelgroßen Werte.Mehr als 160 Prozent ging es in diesem Zeitraum nach oben. Nur das Papier von Auto1 kann hier mit einem Plus von 156 Prozent im MDAX noch Paroli bieten. ...

