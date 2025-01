Rostock/Grünheide (ots) -Rettung für Arbeitsplätze bei der Rostocker IMG Ingenieurtechnik und Maschinenbau GmbH (IMG). Mit Unterzeichnung der Verträge am 31. Dezember 2024 übernimmt die Zachert Ingenieurtechnik und Maschinenbau GmbH, eine 100prozentigen Tochtergesellschaft der Zachert Private Equity GmbH (ZPE), die traditionsreiche Maschinenbaufirma. Mit der Übernahme sind der Standort Rostock und über 75 Prozent der Arbeitsplätze gesichert. Die Unterzeichnung steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Gläubigerausschusses im Januar. Über den Kaufpreis haben alle Beteiligten Stillschweigen vereinbart.Arbeitsplätze sichern - Zukunft erhaltenDer Rostocker Maschinenbauer ist ein weltweit agierender Anbieter von komplexen Anlagen sowie Fertigungslinien für die Schiffbau- und Offshore-Industrie. Ende Oktober 2024 meldete die Firma Insolvenz an. Durch den Vertragsabschluss zum Jahreswechsel kann die IMG im Jahr 2025 neu starten. Investor Olaf Zachert und das Team von ZPE sind auf die Sanierung und Weiterentwicklung mittelständischer Unternehmen spezialisiert. "Unser Ziel ist es, die Tradition und Kompetenz der IMG zu erhalten. Hierbei ist uns der weitestgehende Erhalt der Arbeitsplätze und des Werkes an diesem Standort wichtig. Jetzt haben der weitere Ausbau und die Neuausrichtung der Produktion Priorität. Hierbei werden wir uns eng mit der Geschäftsleitung, dem Betriebsrat und der Belegschaft abstimmen", sagt Olaf Zachert, Gründer und Geschäftsführer von Zachert Private Equity.Die Verhandlungen führten der IMG-Insolvenzverwalter Ulrich Rosenkranz von der Kanzlei BRRS Hamburg und für den Erwerber die Wirtschaftskanzlei Seitz. Mit Vertragsunterzeichnung wird RA Rosenkranz die bestehenden Aufträge abwickeln, während das Team um Investor Olaf Zachert das Unternehmen neu aufstellen und den Großteil der Arbeitsplätze sichern wird. Die Basis dafür wird das Erwerberkonzept der Zachert Private Equity sein. "Wir werden mit und für die Mehrzahl der Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Auszubildenden eine schnelle und zukunftsträchtige Lösung erarbeiten. Die langjährigen und potenziellen Kunden der IMG werden in gewohnter Qualität weiter beliefert und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit", so Olaf Zachert.IMG Rostock bleibtMit der Übernahme des ehemaligen Anlagenwerkes der Bühler AG in Döbeln (Sachsen) im Mai 2024 hat ZPE bereits sein Knowhow im Maschinenbau unter Beweis gestellt. Das Unternehmen firmiert heute unter dem Namen Döbelner Anlagen- und Maschinenbau GmbH (DAMB). "Wir konnten hier alle Arbeitsplätze sichern und haben viel Erfahrung im Maschinen- und Anlagenbau gesammelt. Die gezielte Weiterentwicklung sowie strategische Partnerschaften zwischen den beiden Werken an den jeweiligen Standorten gilt es nun zu gestalten", erklärt Investor Olaf Zachert. Die Expertise der beiden Produktionen wird künftig gebündelt, das Produktportfolie erweitert und für zukunfts-trächtige Märkte weiterentwickelt. Für IMG-Kunden werden auch in Zukunft hochentwickelte Anlagen und Fertigungslinien aus Rostock produziert.Über ZPE:Die Zachert Private Equity GmbH (ZPE) ist ein Restrukturierungsexperte mit langjähriger Erfahrung in der Beteiligung an meist traditionellen mittelständischen Unternehmen in oftmals komplexen Umbruchsituationen. Oberste Ziele sind dabei der Erhalt von Arbeitsplätzen und die Stärkung des jeweiligen Geschäftsmodells. Dafür entwickelt das Unternehmen oft sogenannte Buy-and-Build-Strategien. Gründer und geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens, mit Sitz in Grünheide, ist Olaf Zachert.http://zachert-pe.comÜber IMG Rostock:Die IMG Ingenieurtechnik und Maschinenbau GmbH ist ein führendes Unternehmen in der Entwicklung, Planung und Fertigung von komplexen Anlagen und Fertigungslinien. Mit Sitz in Rostock zählt IMG zu den weltweit renommierten Anbietern und Zulieferern von Anlagen und Maschinenteilen für die Schiff- und Maschinenbau-, Luftfahrt-, Stahlbau- und Windenergieindustrie. Das Produktspektrum umfasst unter anderem Werft- und Fabrikplanungen, Bearbeitungszentren sowie Transport- und Handhabungssysteme. Seit Jahrzehnten steht IMG für Technologien und höchste Qualität "Made in Germany".https://www.img-tech.dePressekontakt:Ulf Mehner / Robert Weichert (Kommunikation ZPE),Tel. +49 172 8935317 / +49 151 41 92 46 64,Presse.ZPE@weichertmehner.comOriginal-Content von: Zachert Private Equity, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159066/5941499