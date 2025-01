Bernecker-Daily

Die Chinesen steigerten den Gesamtabsatz im vergangenen Jahr auf 4,25 Mio. Pkw und steigerten damit die Auslieferungen um rd. 41 %. Im Dezember erreichte BYD einen neuen monatlichen Verkaufsrekord, allerdings stark angekurbelt durch Subventionen und zusätzliche Anreize für Käufer. TESLA als größter Rivale im Heimatmarkt wird voraussichtlich heute seine Verkaufszahlen für das vierte Quartal bekannt geben. Es wird erwartet, dass BYD TESLA in Q4 übertrumpft hat. BYD kommt per Gewinnschätzung für 2025 auf ein KGV von 15 - im Schnitt lag BYD bei dieser Kennzahl in den letzten 10 Jahren bei 25. Das spricht klar für die Aktie.Dies ist ein Auszug aus der heutigen vom 02.01.2025.