Nur noch 18 Tage! Das passiert nach Gary Genslers Rücktritt

Fast 4 Jahre lang hat der Kryptomarkt, seine Anleger und ganz besonders seine Unternehmen unter dem Regime von Gary Gensler als Vorsitzenden der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC gelitten. Dieser hat aufgrund einer - wie viele vermuten, persönlich motivierten - Abneigung gegen Kryptowährung versucht, den Kryptomarkt klein zu halten. Mit Klagen gegen Ripple, zahlreiche Kryptobörsen und der Idee, Altcoins als Wertpapiere einzustufen, ist er gegen den Markt vorgegangen.

Dabei ließ er sich auch von gerichtlichen Niederlagen nicht abschrecken und verwendete weiter hohe Steuergeldbeträge dafür, um immer wieder in Berufung zu gehen. Donald Trump hatte in seinem Wahlkampf versprochen, Gary Gensler zu feuern. Dem ist dieser wiederum durch seinen Rücktritt, der in 18 Tagen, also tatsächlich zu Trumps Amtsantritt erfolgt, zuvorgekommen. Doch was wird nach Gary Genslers Rücktritt passieren?

18 Days Until Gary Gensler Steps Down as SEC Chair and Pro Bitcoin person replace him.



BULLISH pic.twitter.com/V1FLcfLrEB - Vivek (@Vivek4real_) January 2, 2025

Das könnte der neue Vorsitzende am Kryptomarkt bewirken



Der Nachfolger von Gary Gensler wird der am Kryptomarkt deutlich beliebtere Jurist Paul Atkins werden. Dieser war unter dem Präsidenten George W. Bush Jr. zwischen 2002 und 2008 als SEC-Commissioner tätig. Anschließend gründete er das Consulting-Unternehmen Patomak Global Partners und ist seit dem Jahr 2017 Co-Vorsitzender der Token Alliance bei der Digital Chamber of Commerce. Diese Organisation setzt sich explizit für die Förderung von Blockchain-Technologien ein.

Zusammengefasst kann man also sagen: Der neue SEC-Vorsitzende Paul Atkins ist ein Krypto-Enthusiast! Generell ist er also ein Freund von eher lockeren Regularien für den Kryptomarkt. Dennoch ist ihm auch der Anlegerschutz wichtig. Es ist also zu erwarten, dass Paul Atkins zugleich seriöse Kryptoprojekte als SEC-Vorsitzender fördern wird, während die dadurch frei gewordenen Ressourcen in der US-Börsenaufsicht dafür aufgewendet werden, um Scam-Projekte zu bekämpfen.

In 18 Tagen könnte also erstmals in der Geschichte des Kryptomarktes eine Phase beginnen, in der Kryptowährungen nicht mehr bekämpft oder "nur" akzeptiert, sondern erstmals systematisch vom US-Staat gefördert werden! Für den Kryptomarkt könnte das bedeuten, dass er in den stärksten und längsten Bullenmarkt aller Zeiten übergeht. Dabei könnten zahlreiche Projekte unglaubliche Kursanstiege verzeichnen. Eines davon könnte Wall Street Pepe ($WEPE) sein, das seiner Community sogar noch dabei hilft, weitere gute Chancen zu finden.

Hier findest du die Website mit allen Details zu $WEPE.

Das hat Wall Street Pepe jetzt zu bieten

Wall Street Pepe ist ein spannendes Projekt, das auf die Bildung einer starken und gut informierten Community setzt. Dafür erhalten alle, die in das Projekt investieren und sich der mittlerweile über 40.000 Anleger umfassenden $WEPE-Community anschließen, Informationen über neue Coins und Strategien, um diese zu handeln, zur Verfügung gestellt.

Und zwar solche, die normalerweise nur die großen Krypto-Wale haben. Damit möchte Wall Street Pepe den Kryptomarkt fairer gestalten. Kurz gesagt, genau ein Projekt nach dem Geschmack des neuen SEC-Vorsitzenden und genau die Art von Projekt, die bald stark gefördert werden könnten. Damit hat auch der $WEPE-Token selbst gute Chancen auf einen gewinnbringenden Launch an den Krypto-Börsen.

(Wall Street Pepe gibt seiner Community künftig die Möglichkeit, wie die Profis zu handeln - Quelle: wallstreetpepe.com)

Der $WEPE-Token befindet sich derzeit noch im Initial Coin Offering (ICO). Für Anleger bedeutet das, dass sie noch zu einem extrem niedrigen Kurs in den Coin investieren können und damit noch höheres Gewinnpotenzial haben, falls der Coin, wie von Analysten erwartet, direkt nach dem Launch stark zu steigen beginnt. Heute könnte also die beste Gelegenheit für ein Investment in $WEPE sein.

Vor allem, da in wenigen Stunden die nächste Preiserhöhung stattfindet, womit alle, die heute einsteigen, direkt ihren ersten Buchgewinn erhalten. Das ganze Projekt von Wall Street Pepe ist zudem von 2 unabhängigen Prüfstellen namens SolidProof und Coinsult überprüft und als sicher zertifierziert worden. Obwohl natürlich niemand garantieren kann, dass ein Projekt nach dem Launch wirklich durch die Decke geht, stehen die Chancen also bei $WEPE sehr gut.

Investiere noch heute in Wall Street Pepe.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.