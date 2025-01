Heritage Mining plant Bohrungen nahe hochgradiger Goldvererzung

Anzeige / Werbung Goldexplorer Heritage zieht die Option auf weitere, vielversprechende Claims und plant dort auch gleich die ersten Bohrungen. Zu Beginn des Neuen Jahres wartet Goldexplorer Heritage Mining (WKN A3DTM6 / CSE HML) mit vielversprechenden Neuigkeiten auf. Wie das Unternehmen von CEO Peter Schloo mitteilt, vergrößert man das Drayton-Black-Lake-Projekt (DBL) um neue vielversprechende Claims. Im Detail hat Heritage eine Option aus dem Jahr 2021 ausgeübt, 40 Bergbau-Claims in Ontario, genannt die Zarn Lake-Claims, zu erwerben, die direkt an das Flaggschiffprojekt DBL anschließen. Bereits Mitte oder Ende dieses Monats sollen die ersten Bohrungen auf dem neu erworbenen Gebiet erfolgen, erklärte Heritage-CEO Schloo. Ziel ist ein Bereich, in dem sich zwei mineralisierte Adersystem kreuzen. Von dort, so das Unternehmen, stammt auch die mit 2.330 g/t Gold hochgradigste Probe des Projekts! Strategische Erweiterung um bislang nicht erkannte Trends Die Zielauswahl basiert dabei vor allem auf technischen Einschätzungen der Heritage-Berater Brett Davis und Dr. Gregg Morrison, die insgesamt die neuen Claims als wichtige strategische Ergänzung des HML-Landpakets betrachten. Sie sind der Ansicht, dass das neue Gebiet die Erweiterungen bisher unerkannter Trends umfasst, welche bei jüngsten Erkundungen als aussichtsreich für Goldmineralisierung bestätigt worden seien. Heritage überwies dem Besitzer der Claims, Herrn Paul Riives, gemäß der bestehenden Vereinbarung 70.000 CAD in bar und gab zudem Aktien im Wert von noch einmal 50.000 CAD (zu einem angenommenen Kurs von 0,06 CAD pro Aktie) an Herrn Riives aus. Seit Abschluss der Vereinbarung hatte Heritage zudem bereits 250.000 Dollar in die Erkundung der Claims gesteckt. Riives behält eine Netto-Schmelzerendite von 2% auf die Zarn Lake Claims mit einem Rückkaufrecht für 1% für 1.000.000 CAD und einer Vorauszahlung von 1.000 $ pro Jahr, nachdem das Unternehmen die kommerzielle Produktion auf den Zarn Lake Claims aufgenommen hat. Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

