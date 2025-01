DJ MÄRKTE USA/Wall Street vor starkem Jahresauftakt

DOW JONES--An den US-Börsen zeichnet sich ein fester Start in das neue Jahr ab. Der S&P-Future tendiert am Donnerstag vorbörslich 0,8 Prozent höher, der Nasdaq-Future legt um 1 Prozent zu. Damit dürften die Kurse einen Teil der Verluste wettmachen, die sie an den letzten Handelstagen des alten Jahres verzeichnet hatten. Stützend dürften dabei sinkende Anleiherenditen wirken. Beobachter rechnen allerdings mit dünnen Umsätzen, da aufgrund der verkürzten Handelswoche viele Marktteilnehmer vermutlich noch im Urlaub seien.

Unternehmensnachrichten von Rang gibt es nicht. Dafür müssen die Anleger einige Konjunkturdaten verarbeiten. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sank in der Vorwoche wider Erwarten. Etwas später folgen noch der Dezember-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in zweiter Lesung und die Bauausgaben aus dem November.

Der Dollar steigt zum Euro und zu einem Korb aus verschiedenen Währungen auf den höchsten Stand seit zwei Jahren; der Dollarindex gewinnt 0,2 Prozent. Die US-Währung wird weiter von der Annahme gestützt, dass die US-Notenbank in diesem Jahr das Tempo ihrer Zinssenkungen drosseln wird. Im Anschluss an ihre Zinssitzung im Dezember hatte die Federal Reserve einen falkenhaften Ausblick gegeben.

Am Anleihemarkt sinken die Renditen weiter. Sie hatten Ende Dezember deutlicher zugelegt, wobei die Zehnjahresrendite am 26. Januar bis auf 2,64 Prozent kletterte. Die Renditen seien stärker gestiegen, als es die auf dem neuen Fed-Ausblick basierenden Zinserwartungen rechtfertigen würden, kommentiert ein Beobachter. Diese Entwicklung werde nun korrigiert. Von den sinkenden Marktzinsen profitiert der Goldpreis. Die Feinunze verteuert sich um 0,5 Prozent.

Deutlicher um bis zu 1,3 Prozent nach oben geht es mit den Ölpreisen. Die Akteure am Ölmarkt setzen auf eine Belebung der chinesischen Nachfrage, wie es heißt. Zwar hatten die Dezember-Einkaufsmanagerindizes gezeigt, dass sich die Aktivität der chinesischen Industrie abgeschwächt hat, doch äußerte sich der chinesische Staatspräsident Xi Jinping in seiner Neujahrsansprache zuversichtlich, dass es mit der heimischen Wirtschaft wieder aufwärts geht. Im späteren Verlauf wird die staatliche Energy Information Administration die wöchentlichen Daten zu den Ölvorräten der USA veröffentlichen.

Unter den Einzelwerten an der Börse erholen sich die Aktien Microstrategy im Gefolge des Bitcoin vorbörslich um 4,4 Prozent. Das Softwareunternehmen Microstrategy hat im vergangenen Jahr große Mengen an Bitcoin gekauft. Die Aktien der Kryptobörse Coinbase gewinnen rund 4 Prozent.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,23 -1,8 4,24 -19,5 5 Jahre 4,32 -6,0 4,38 32,2 7 Jahre 4,45 -3,2 4,48 47,8 10 Jahre 4,51 -5,8 4,57 63,4 30 Jahre 4,76 -2,7 4,78 78,6 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:12 Uhr Mo, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0314 -0,4% 1,0367 1,0384 -0,4% EUR/JPY 162,07 -0,5% 162,38 163,20 -0,5% EUR/CHF 0,9374 -0,1% 0,9378 0,9417 -0,1% EUR/GBP 0,8317 +0,5% 0,8274 0,8289 +0,5% USD/JPY 157,17 -0,1% 156,65 157,16 -0,1% GBP/USD 1,2400 -0,9% 1,2529 1,2526 -0,9% USD/CNH (Offshore) 7,3394 +0,1% 7,3203 7,3172 +0,1% Bitcoin BTC/USD 96.697,20 +2,2% 95.579,85 92.045,20 +2,2% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,64 71,72 +1,3% +0,92 +1,3% Brent/ICE 75,51 74,64 +1,2% +0,87 +0,9% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 50,2 50,53 -0,6% -0,32 0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.638,05 2.624,27 +0,5% +13,78 +0,5% Silber (Spot) 29,24 28,88 +1,3% +0,36 +1,3% Platin (Spot) 922,78 907,00 +1,7% +15,78 +1,7% Kupfer-Future 4,01 4,01 -0,0% -0,00 -0,0% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/cbr

(END) Dow Jones Newswires

January 02, 2025 08:42 ET (13:42 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.