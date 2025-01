Die meistgehandelten Produkte: Coinbase-Aktie gibt ab!

Am ersten Handelstag des neuen Jahres hat der DAX® kurzzeitig wieder die 20.000 Punkte-Marke überschritten. Damit stand er rund 0,4 Prozent höher im Vergleich zum Schlusskurs des letzten Handelstages 2024. Diese Gewinne gab der deutsche Leitindex aber schnell wieder ab und notiert derzeit auf Eröffnungskursniveau. Zu den meistgehandelten Produkten gehören heute Call-Optionsscheine auf NVIDIA.

NVIDIA hat im vergangenen Jahr eine beeindruckende Performance abgeliefert. Rund 170 Prozent stieg die Aktie des Tech-Riesen im Jahr 2024. Auch wenn das Papier nicht an den Erfolg aus 2023 anknüpfen konnte, können sich die Anleger nicht beschweren. NVIDIA überschritt zudem die Marktkapitalisierung von drei Billionen USD und auch die Zahlen sehen gut aus. Trotzdem sollte die wachsende Konkurrenz beachtet werden. Broadcom, Marvell Technology und AMD bauen stetig ihre Marktanteile weiter aus. Die Mehrheit der Analysten sprechen der Aktie weiterhin ein Kauf-Empfehlung aus. Auch Call-Optionsscheine und Long Faktor-Optionsscheine auf Sixt stehen im Blickpunkt der Anleger. Das Papier stieg heute morgen kurzzeitig auf über 79 EUR, gab dann die Gewinne aber wieder ab und notiert bei 77,50 EUR und damit 1,4 Prozent im Minus. Im Vormonat legte die Aktie des Autovermieters um knapp 10 Prozent zu. Analysten sind optimistisch gestimmt für das neue Jahr und glauben an einen weiteren Ausbau der Marktpräsenz. Zuletzt sind Long Faktor-Optionsscheine auf Coinbase stark gefragt. Die Aktie verzeichnete einen Rückgang von fast 3 Prozent zum Ende des Jahres. Auschlaggebend für diese Entwicklung waren die Zinspolitik, sowie die Kryptomarkt-Stimmung. Vorallem die Dollar-Stabilität spielt eine wichtige Rolle.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Put HD30T2 6,98 19904,00 Punkte 20596,04 Punkte 28,91 Open End DAX® Call UG0UW0 7,30 19901,00 Punkte 19201,66 Punkte 27,53 Open End DAX® Call HD818V 10,13 19901,00 Punkte 18914,28 Punkte 19,97 Open End DAX® Put UG12L1 37,72 19904,00 Punkte 23670,07 Punkte 5,30 Open End DAX® Call UG0WKV 1,42 19901,00 Punkte 19804,52 Punkte 167,31 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.01.2025; 10:55 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Omega Letzter Bewertungstag NVIDIA Corp. Call HD4QUA 48,45 135,63 USD 100,00 USD 2,23 14.01.2026 Rheinmetall AG Call HD466L 1,97 619,00 EUR 700,00 EUR 9,34 19.03.2025 Sixt SE Call HD90HA 0,77 78,225 EUR 80,00 EUR 5,09 17.09.2025 DAX® Call HD1GMA 1,40 19889,50 Punkte 21000,00 Punkte 30,78 18.03.2025 Advanced Micro Devices Inc. Call HD6HA1 0,43 122,04 USD 145,00 USD 7,85 19.03.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.01.2025; 11:05 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Sixt SE Long HC3WYC 1,53 78,225 EUR 52,41 EUR 3 Open End Novo-Nordisk AS Long HD7HLF 2,26 88,35 USD 57,16 USD 3 Open End MicroStrategy Inc.. Long HD3G3C 3,24 306,40 USD 193,13 USD 3 Open End Rheinmetall AG Long HD3X9V 13,42 618,90 EUR 409,84 EUR 3 Open End Coinbase Global Inc. Long HD39MA 3,36 259,045 USD 165,58 USD 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.01.2025; 11:10 Uhr;

