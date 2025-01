Ergebnisse für die pünktlichsten Fluggesellschaften und Flughäfen 2024 von Cirium

Mexikos nationale Fluggesellschaft führte die globale Kategorie an, gefolgt von Saudia und Delta Air Lines

Zu den regionalen Gewinnern gehören: Copa Airlines (Lateinamerika), Delta Air Lines (Nordamerika), Iberia Express (Europa und Billigfluggesellschaft), Japan Airlines (Asien-Pazifik) und Safair (Naher Osten und Afrika)

Der internationale Flughafen Riad King Khalid in Saudi-Arabien wurde zum pünktlichsten Flughafen der Welt für 2024 gekürt

Cirium, die weltweit vertrauenswürdigste Quelle für Luftfahrtanalysen, gab heute die Gewinner seiner "On-Time Performance Review 2024" bekannt und ehrte Fluggesellschaften und Flughäfen, die sich durch Pünktlichkeit und operative Leistung auszeichneten.

Der Jahresbericht von Cirium ist der Goldstandard für die globale Leistungsanalyse von Fluggesellschaften und Flughäfen. Ein pünktlicher Flug ist definiert als ein Flug, der innerhalb von 14:59 Minuten nach der geplanten Ankunftszeit am Gate ankommt. Flughäfen messen die Pünktlichkeit als abfliegende Flüge innerhalb von 14:59 Minuten nach ihrer geplanten Abflugzeit.

Mexikos nationale Fluggesellschaft führt die globale Rangliste an

Aeromexico errang 2024 den prestigeträchtigen Titel der pünktlichsten "Global Airline" und erreichte eine beeindruckende Pünktlichkeitsrate von 86,70 %. Saudia folgte mit 86,35 knapp auf dem zweiten Platz, während Delta Air Lines mit 83,46 den dritten Platz belegte und damit weiterhin seine operative Zuverlässigkeit auf der Weltbühne unter Beweis stellte.

Der Jahresbericht von Cirium würdigt auch die operative Exzellenz von Fluggesellschaften auf der ganzen Welt mit fünf regionalen Auszeichnungen. Iberia Express, Mitglied der International Airlines Group, war sowohl die pünktlichste Fluggesellschaft in Europa als auch die pünktlichste Billigfluggesellschaft weltweit. Japan Airlines belegte im asiatisch-pazifischen Raum den ersten Platz, knapp vor All Nippon Airways.

Delta Air Lines setzte seine Dominanz in Nordamerika fort, während Copa Airlines in Lateinamerika einen historischen 10. Sieg errang. Safair wurde außerdem zur pünktlichsten Fluggesellschaft im Nahen Osten und in Afrika gekürt. Die vollständigen Ergebnistabellen nach Region und Kategorie sind unten aufgeführt.

Riyadhs King Khalid Airport erhält höchste Auszeichnung in der Kategorie "Global Airport"

In der Flughafenkategorie sicherte sich der King Khalid International Airport in Riad, das Tor zur saudi-arabischen Hauptstadt, mit beeindruckenden 86,65 pünktlich abfliegender Flüge den diesjährigen prestigeträchtigen Titel des pünktlichsten "Global Airport". Der Knotenpunkt im Nahen Osten konnte sich außerdem durch den Sieg in der Kategorie "Großer Flughafen" auszeichnen und die Top-Anwärter aus der ganzen Welt hinter sich lassen.

Der Titel des pünktlichsten "mittelgroßen Flughafens" ging an den Tocumen International Airport in Panama Heimatflughafen des lateinamerikanischen Siegers Copa Airlines. Der Gewinner in der Kategorie "kleiner Flughafen" war der Guayaquil Jose Joaquin de Olmedo International Airport in Ecuador.

Besondere Anerkennung für operative Exzellenz: Die Cirium Platin-Auszeichnungen

Delta Air Lines führt die Tabelle zum vierten Mal in Folge an und erhält die Cirium Platin-Auszeichnung für globale operative Exzellenz. Diese prestigeträchtige Auszeichnung wird der in Atlanta ansässigen Fluggesellschaft für ihr unerschütterliches Engagement für operative Leistung verliehen.

Die Platin-Auszeichnung berücksichtigt die Komplexität des Streckennetzes der Fluggesellschaft, das Flugaufkommen und die Fähigkeit, die Auswirkungen von Flugunterbrechungen auf die Passagiere über das gesamte Jahr hinweg zu begrenzen. Die Fluggesellschaft wurde für ihre Pünktlichkeit im Jahr 2024 mit 83,46 bei insgesamt mehr als 1.712.529 Flügen im Jahr 2024 ausgezeichnet.

In diesem Jahr verlieh Cirium auch erstmals eine jährliche Platin-Auszeichnung an einen internationalen Flughafen. Der El Dorado International Airport in Bogotá, Kolumbien, erhielt diese prestigeträchtige Auszeichnung. Die Platin-Auszeichnung für Flughäfen berücksichtigt eine breitere Palette von Faktoren, darunter die Auswirkungen von Verspätungen auf die Passagiere, die Dauer von Störungen, die betriebliche Komplexität und die Attraktivität des Flughafens, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf dem Wachstum liegt. Dieser ganzheitliche Ansatz hebt Spitzenleistungen in mehreren Dimensionen hervor und setzt neue Maßstäbe bei der Bewertung der Flughafenleistung.

Jeremy Bowen, CEO von Cirium, sagte: "In einer Branche, die durch operative Komplexität gekennzeichnet ist, sind wir sehr stolz darauf, die Fluggesellschaften und Flughäfen zu feiern, die ihren Kunden im Jahr 2024 die pünktlichsten Flüge und die beste Leistung geboten haben, und ihre operative Exzellenz anzuerkennen."

"2024 war ein schwieriges Jahr für Fluggesellschaften, die mit einem großflächigen IT-Ausfall und ungewöhnlichen und schweren Wetterbedingungen konfrontiert waren. Trotz dieser Herausforderungen haben diese Fluggesellschaften und Flughäfen unermüdlich daran gearbeitet, ihren Kunden eine reibungslose Reise zu ermöglichen und ihr Ziel pünktlich zu erreichen."

"Wir gratulieren allen Gewinnern der diesjährigen Pünktlichkeits-Review, von denen jeder neue Maßstäbe in der operativen Exzellenz gesetzt hat. Eine besondere Anerkennung geht an Delta Air Lines für die Fortsetzung ihrer herausragenden Siegesserie mit der Cirium Platin-Auszeichnung für Fluggesellschaften, an Copa Airlines für den 10. Titel als pünktlichste Fluggesellschaft Lateinamerikas, an Iberia Express für ihre konstante Leistung als pünktlichste Fluggesellschaft Europas und an den Flughafen Bogotá El Dorado für die erstmalige Verleihung der Cirium Platin-Auszeichnung an einen Flughafen."

Die Cirium Pünktlichkeits-Review, die nun bereits zum 16. Mal stattfindet, ist nach wie vor der maßgebliche Maßstab für die Überwachung der Betriebsleistung von Fluggesellschaften weltweit. Anhand der umfangreichen und unparteiischen Daten von Cirium, die aus über 600 Echtzeit-Feeds von Fluggesellschaften, Flughäfen, globalen Vertriebssystemen und Zivilluftfahrtbehörden stammen, bietet sie einen umfassenden und objektiven Überblick über die Branche. Das Programm wird durch die Beratung eines unabhängigen Beirats, der sich aus erfahrenen Branchenexperten mit jahrzehntelanger Erfahrung zusammensetzt, weiter gestärkt.

Die vollständige Cirium-Studie "2024 On-Time Performance Review" kann unter www.cirium.com/on-time-performance eingesehen und heruntergeladen werden.

Hinweise für die Redaktion:

Die Ergebnisse für 2024 für die zehn besten Unternehmen in allen Kategorien umfassen Folgendes:

Die führenden globalen Fluggesellschaften waren:

Rang Code der Fluggesellschaft Name der Fluggesellschaft Pünktlichkeit (On-Time Performance, OTP) 1 AM Aeroméxico 86.70% 2 SV Saudia 86.35% 3 DL Delta Air Lines 83.46% 4 LA LATAM Airlines 82.89% 5 QR Qatar Airways 82.83% 6 AD Azul Airlines 82.42% 7 AV Avianca 81.80% 8 IB Iberia 81.58% 9 SK Scandinavian Airlines 81.40% 10 UA United Airlines 80.93%

Die führenden europäischen Fluggesellschaften waren:

Rang Code der Fluggesellschaft Name der Fluggesellschaft Pünktlichkeit (On-Time Performance, OTP) 1 I2 Iberia Express 84.69% 2 IB Iberia 81.58% 3 SK Scandinavian Airlines 81.40% 4 VY Vueling Airlines 81.20% 5 DY Norwegian 79.23% 6 UX Air Europa 78.99% 7 OS Austrian Airlines 78.72% 8 SN Brussels Airlines 77.77% 9 LO LOT Polish Airlines 77.72% 10 D8 Norwegian Air Sweden 76.04%

Die führenden nordamerikanischen Fluggesellschaften waren:

Rang Code der Fluggesellschaft Name der Fluggesellschaft Pünktlichkeit (On-Time Performance, OTP) 1 DL Delta Air Lines 83.46% 2 UA United Airlines 80.93% 3 AS Alaska Airlines 79.25% 4 AA American Airlines 77.78% 5 WN Southwest Airlines 77.77% 6 NK Spirit Airlines 76.05% 7 B6 JetBlue Airlines 74.53% 8 F9 Frontier Airlines 71.57% 9 AC Air Canada 71.36% 10 WS WestJet 70.99%

Die führenden Fluggesellschaften in Asien-Pazifik waren:

Rang Code der Fluggesellschaft Name der Fluggesellschaft Pünktlichkeit (On-Time Performance, OTP) 1 JL Japan Airlines 80.90% 2 NH All Nippon Airways 80.62% 3 SQ Singapore Airlines 78.67% 4 NZ Air New Zealand 77.58% 5 FD Thai AirAsia 77.46% 6 VN Vietnam Airlines 76.70% 7 PR Philippine Airlines 76.06% 8 GA Garuda Indonesia Airlines 75.30% 9 CX Cathay Pacific Airlines 75.19% 10 QF Qantas Airways 73.93%

Die führenden lateinamerikanischen Fluggesellschaften waren:

Rang Code der Fluggesellschaft Name der Fluggesellschaft Pünktlichkeit (On-Time Performance, OTP) 1 CM Copa Airlines 88.22% 2 AM Aeroméxico 86.70% 3 BW Caribbean Airlines 85.47% 4 G3 Gol Linhas Aereas 84.09% 5 AR Aerolineas Argentinas 83.06% 6 LA LATAM Airlines 82.89% 7 AD Azul Airlines 82.42% 8 AV Avianca 81.80% 9 H2 Sky Airlines 76.67% 10 JA JetSmart Chile 73.23%

Die führenden Fluggesellschaften in Nahen Osten und Afrika waren:

Rang Code der Fluggesellschaft Name der Fluggesellschaft Pünktlichkeit (On-Time Performance, OTP) 1 FA Safair 93.82% 2 WY Oman Air 90.27% 3 RJ Royal Air Jordanian 87.02% 4 SV Saudia 86.35% 5 KU Kuwait Airways 84.63% 6 GF Gulf Air 84.11% 7 QR Qatar Airways 82.83% 8 EY Etihad Airways 76.91% 9 EK Emirates 74.42% 10 FZ Flydubai 70.44%

Die führenden Billigfluggesellschaften waren:

Rang Code der Fluggesellschaft Name der Fluggesellschaft Pünktlichkeit (On-Time Performance, OTP) 1 I2 Iberia Express 84.69% 2 G3 Gol 84.09% 3 AD Azul Airlines 82.42% 4 MM Peach Aviation 82.32% 5 VY Vueling Airlines 81.20% 6 G4 Allegiant Air 79.31% 7 DY Norwegian 79.23% 8 QZ Indonesia AirAsia 78.97% 9 WN Southwest Airlines 77.77% 10 FD Thai AirAsia 77.46%

Die führenden Flughäfen weltweit waren:

Rang Flughafen-Code Name des Flughafens Pünktlichkeit (On-Time Performance, OTP) 1 RUH Riyadh King Khalid Intl Airport 86.65% 2 LIM Lima Jorge Chavez Intl Airport 84.57% 3 MEX Mexico City Benito Juarez Intl Airport 84.04% 4 SLC Salt Lake City Intl Airport 83.80% 5 SCL Santiago Arturo Merino Benitez Intl Airport 82.84% 6 MSP Minneapolis-Saint Paul Intl Airport 82.27% 7 IAD Washington Dulles Intl Airport 82.23% 8 DTW Detroit Metropolitan Wayne County Airport 82.06% 9 OSL Oslo Gardermoen Airport 81.91% 10 DOH Doha Hamad Intl Airport 81.38%

Die führenden großen Flughäfen waren:

Rang Flughafen-Code Name des Flughafens Pünktlichkeit (On-Time Performance, OTP) 1 RUH Riyadh King Khalid Intl Airport 86.65% 2 HNL Honolulu Intl Airport 85.45% 3 LIM Lima Jorge Chavez Intl Airport 84.57% 4 MEX Mexico City Benito Juarez Intl Airport 84.04% 5 SLC Salt Lake City Intl Airport 83.80% 6 SCL Santiago Arturo Merino Benitez Intl Airport 82.84% 7 LGA New York LaGuardia Airport 82.39% 8 MSP Minneapolis-Saint Paul Intl Airport 82.27% 9 IAD Washington Dulles Intl Airport 82.23% 10 DTW Detroit Metropolitan Wayne County Airport 82.06%

Die führenden mittelgroßen Flughäfen waren:

Rang Flughafen-Code Name des Flughafens Pünktlichkeit (On-Time Performance, OTP) 1 PTY Panama Tocumen Intl Airport 90.34% 2 BSB Brasilia Intl Airport 88.19% 3 ITM Osaka Itami Intl Airport 88.18% 4 SDU Rio de Janeiro Santo Dumont Airport 88.17% 5 PDX Portland Intl Airport 84.86% 6 SJC San Jose Mineta Intl Airport 84.74% 7 AEP Buenos Aires Jorge Newbery Airfield 83.30% 8 VCP Viracopos-Campinas Intl Airport 83.26% 9 SMF Sacramento Intl Airport 82.77% 10 KWI Kuwait Intl Airport 81.59%

Die führenden kleinen Flughäfen waren:

Rang Flughafen-Code Name des Flughafens Pünktlichkeit (On-Time Performance, OTP) 1 GYE Guayaquil Jose Joaquin de Olmedo Intl Airport 91.38% 2 UIO Quito Mariscal Sucre Intl Airport 90.05% 3 CPT Cape Town Intl Airport 89.39% 4 SAL El Salvador Intl Airport 89.33% 5 KOA Ellison Onizuka Kona Intl Airport 88.61% 6 SVG Stavanger Airport 86.73% 7 BOI Boise Air Terminal 86.21% 8 NGO Nagoya Chubu Centrair Intl Airport 85.98% 9 FOR Fortaleza Pinto Martins Intl Airport 85.32% 10 SSA Salvador Intl Airport 85.21%

