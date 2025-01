KOPENHAGEN/OSLO (dpa-AFX) - Elektroautos machen in Dänemark mittlerweile mehr als die Hälfte aller neu zugelassenen Pkw aus. Im Jahr 2024 wurden im nördlichsten deutschen Nachbarland rund 173.000 Neuwagen verkauft, darunter 51,5 Prozent E-Autos, wie die Branchenorganisation Mobility Denmark unter Berufung auf Zahlen der Webseite Bilstatistik.dk mitteilte. Im Dezember entsprach ihr Anteil an den Neuzulassungen demnach sogar 61,5 Prozent.

Das Elektroauto habe mit einem Marktanteil von mehr als 50 Prozent an den Neuverkäufen seinen echten Durchbruch in der breiten Masse erlebt, erklärte der Direktor der Organisation, Mads Rørvig. Man gehe davon aus, dass 2025 mehr als 70 Prozent aller neu verkauften Pkw im Land E-Autos sein werden. Damit werde die Situation immer mehr derjenigen in Norwegen ähneln, schrieb die Organisation.

Fast 90 Prozent der Neuwagen in Norwegen sind elektrisch

Bis zum Erreichen norwegischer Verhältnisse bleibt es jedoch selbst für die Dänen noch ein weiter Weg: Von den knapp 129.000 Pkw, die 2024 in Norwegen neu zugelassen wurden, waren satte 88,9 Prozent E-Autos, wie die Interessenorganisation OFV mitteilte. Mit weitem Abstand folgten Hybrid-Modelle, Diesel und Benziner. Kein anderes Land komme auch nur annähernd an einen solch hohen E-Auto-Anteil heran, erklärte die Organisation. 2023 hatte dieser Anteil noch bei 82,4 Prozent gelegen./trs/DP/jha