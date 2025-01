(neu: mehr Details, Jahresziele, Kurse)



FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Airbus haben am Donnerstag in Erwartung starker Auslieferungszahlen für Dezember kräftig zugelegt. Das selbst gesteckte Jahresziel des Flugzeugbauers von 770 ausgelieferten Maschinen scheine erreichbar, hieß es von Analysten. Die aktuellen Zahlen werden am kommenden Donnerstag veröffentlicht.

An den insgesamt wenig veränderten Handelsplätzen in Paris und Frankfurt setzten sie sich im EuroStoxx 50 und Dax an die Spitze. Die Anteilscheine des deutsch-französischen Unternehmens gewannen am Nachmittag etwas mehr als dreieinhalb Prozent auf rund 160 Euro.

Laut den Analysten Benjamin Heelan von Bank of America und Chloe Lemarie von Jefferies dürfte Airbus einen guten Dezember hinter sich haben. Vor allem das Modell A320 sei wohl stark gelaufen, schrieb er. Für Dezember rechnet der Experte mit insgesamt mehr als 110 Flugzeug-Auslieferungen, was Airbus damit in den Bereich von 750 bis 760 Auslieferungen insgesamt für 2024 brächte.

Lemarie erwartet sogar 127 Auslieferungen, was ein Anstieg von 13 Prozent im Jahresvergleich wäre und Airbus sein Jahresziel von 770 Flugzeug-Auslieferungen erreichen ließe. Zudem, so ergänzte sie, lasse die überraschend starke Zahl der Erstflüge darauf schließen, dass die Lagerbestände zurückgegangen sein dürften. "Basierend auf Testflugmustern könnten bis zu fünf weitere Flugzeuge ausgeliefert und die Konsensschätzung von aktuell 756 Auslieferungen damit deutlich übertroffen worden sein."

Gleichzeitig schränkt die Analystin von Jefferies jedoch ein: Wie immer basierten ihre Schätzungen auf ihrer Analyse der Testflüge. "Airbus hat möglicherweise nicht alle Flugzeuge ausgeliefert, sondern einige für Anfang 2025 zurückbehalten. Die geschätzte Zahl von 127 im Dezember spiegelt eine ausgewogene Sichtweise aber bereits wider."

Heelan, der vor allem einen starken Dezember für das Modell A320 erwartet, bleibt auch für 2025 zuversichtlich für Airbus. Die Aktie sei eine der "25 Aktien für 2025" seiner Bank und stehe obendrein auch auf der "Europe-1"-Liste der Top Ideen. Den nächsten Kurstreiber erwartet der Bofa-Analyst Mitte Februar, wenn der Flugzeugbauer seine Quartals- und Jahreszahlen bekannt geben wird. Für 2025 rechnet er damit, dass Airbus 800 bis 810 Auslieferungen prognostizieren wird./ck/jha/he