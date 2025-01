© Foto: Jakub Porzycki - picture alliance

Die Kryptomärkte starten 2025 mit bullischem Schwung, angeführt von XRP und Bitcoin, während Experten ein starkes Jahr prognostizieren.XRP führt die Rallye an XRP zeigte sich als klarer Gewinner des jüngsten Marktaufschwungs. Mit einem Kursanstieg von 11 Prozent übertraf XRP alle anderen großen Kryptowährungen. Dieser Anstieg wurde durch Handelsvolumina von 1,3 Milliarden US-Dollar auf der südkoreanischen Handelsplattform Upbit unterstützt. Eine Analyse von CoinDesk hob hervor, dass hohe Handelsvolumina an den südkoreanischen Börsen oft als Vorbote für Preisbewegungen mit Aufwärtstendenz gelten. Diese Dynamik hat XRP erneut in den Fokus der Anleger gerückt. Bitcoin auf Startbahn …