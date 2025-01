NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte sind am Donnerstag mit moderaten Kursgewinnen in das Börsenjahr 2025 gestartet. Der Dow Jones Industrial gewann nach einem festen Auftakt zuletzt noch 0,15 Prozent auf 42.608,47 Punkte. Der S&P 500 stieg um 0,16 Prozent auf 5.891,20 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,09 Prozent auf 21.031,66 Punkte nach oben.

Aktuelle US-Konjunkturdaten zeigten nur wenig Einfluss auf die Leitindizes. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sanken in der Vorwoche unerwartet. Der S&P-Einkaufsmanagerindex für Dezember fiel besser aus als prognostiziert. Die Baubeginne im November stagnierten, während ein Wachstum von 0,3 Prozent erwartet wurde.

2024 konnten sich vor allem die Anleger an der Tech-Börse Nasdaq über deutliche Kursaufschläge freuen. Von ihren Rekordständen aus dem Dezember haben sich die Indizes in New York angesichts der jüngsten Gewinnmitnahmen zwar etwas entfernt. Doch für das neue Jahr rechnen Marktexperten mit weiter steigenden US-Kursen und Bestmarken - dank des wohl anhaltenden Boom-Themas Künstliche Intelligenz (KI) und der "America First"-Politik des künftigen US-Präsidenten Donald Trump.

Die hohen Bewertungen im Tech-Sektor seien angesichts der hohen Kapitalrenditen und Barmittelzuflüsse verdient, sagte Charles-Henry Monchau, Chief Investment Officer bei Banque Syz & Co. Ebenso wie andere Experten geht er aber davon aus, dass die Gewinne 2025 nicht nur von den sogenannten "Glorreichen Sieben" aus der Technologiebranche um Apple und den KI-Überflieger Nvidia getragen werden, sondern auch von einem Wachstum im breiteren Markt.

Unter den Einzelwerten standen am Donnerstag die Aktien von Tesla mit einem Kursminus von 6,0 Prozent im Anlegerfokus. Der Elektroautobauer lieferte im vierten Quartal und im vergangenen Jahr weniger Fahrzeuge an die Kunden aus als geplant. Die Zahl blieben damit auch hinter den Schätzungen der Analysten zurück. Bereits am Mittwoch hatten chinesische Autobauer - allen voran BYD - Absatzsteigerungen für Dezember und das Jahr 2024 veröffentlicht. Dabei meldete BYD als größter unter ihnen einen Rekord und verringerte seinen Rückstand zu Tesla.

Die Papiere von Apple büßten 2,1 Prozent ein. Der Technologieriese will Berichten zufolge demnächst eine mehrtägige Rabattaktion in China für mehrere seiner neuesten iPhone-Modelle starten. Apple kämpft auf dem wichtigen chinesischen Markt mit der harten Konkurrenz durch Wettbewerber wie den dortigen Platzhirsch Huawei, der jüngst den Preiskampf im Premium-Smartphone-Segment eröffnet hat.

Nur wenig verändert notierten die Aktien von General Dynamics und Lockheed Martin . Die beiden Unternehmen zählen zu den Rüstungskonzernen, die China mit Ausfuhrkontrollen belegt hat. Nach Angaben des Handelsministeriums ist damit ab sofort die Lieferung von Gütern verboten, die sowohl zivil als auch militärisch einsetzbar sind. Peking begründete die Maßnahme mit dem Schutz nationaler Interessen und Sicherheit sowie der Erfüllung internationaler Verpflichtungen. Die Export-Beschränkungen gelten für insgesamt 28 US-Firmen./edh/he

