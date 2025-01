Computershare Limited (ASX: CPU) hat CMi2i Limited übernommen.

CMi2i erbringt unabhängige und bewährte Beratungsdienstleistungen für Vorstände, Führungskräfte und Berater einiger der größten börsennotierten Unternehmen rund um die Welt.

Die Investor Intelligence-Serviceleistungen von CMi2i darunter sein Angebot für Anleihegläubiger, helfen Unternehmen, Investoren zu identifizieren und sich mit ihnen über komplexe, umstrittene und risikobehaftete Themen auszutauschen.

CMi2i beschäftigt etwa 20 Mitarbeitende in London und betreibt Niederlassungen in New York, Mailand und Madrid.

Fiona Chalmers, CEO für Issuer Services bei Computershare, erklärt: "Die Integration von CMi2i in die Computershare Group ist eine spannende Entwicklung, die unser Angebot im Bereich Investor Relations für unsere Kunden erweitern wird.

Diese Übernahme spiegelt unser Engagement wider, Unternehmen weltweit einen Wettbewerbsvorteil auf dem immer wichtigeren Gebiet des Shareholder Engagement und Ownership Intelligence zu verschaffen.

Der Ansatz von CMi2i für die Kapitalmärkte findet große Anerkennung, und seine Dienstleistungen und Systeme werden unser umfassenderes Angebot hervorragend ergänzen."

Mark Simms, CEO bei CMi2i, kommentiert: "Wir freuen uns, gemeinsam mit Computershare unsere langjährige Erfahrung und unser einzigartiges Know-how in ein breiteres Spektrum erstklassiger Dienstleistungen einbringen zu können.

Die globale Reichweite, die führenden Technologien und die Investitionsfähigkeit von Computershare werden dazu beitragen, dass unsere Anstrengungen ihr maximales Potenzial entfalten und unseren Kunden einen echten Mehrwert bieten können."

Die Transaktion ist abgeschlossen, und beide Parteien haben ihren Willen bekundet, konstruktiv zusammenzuarbeiten, um eine nahtlose Integration des Unternehmens und der Teammitglieder zu gewährleisten.

Alle CMi2i-Mitarbeitenden sind im Rahmen der Übernahme zu Computershare gewechselt.

Wie Computershare am 12. Dezember mitteilte, hat das Unternehmen außerdem beschlossen, den in Europa ansässigen Anbieter von Investor Relations- und Engagement-Diensten, ingage IR Limited, zu übernehmen.

Über Computershare Limited (CPU)

Computershare (ASX: CPU) ist ein globaler Marktführer in den Bereichen Transferagenturen und Aktienregistrierung, Mitarbeiterbeteiligungspläne, Stimmrechtsvertretung und Stakeholder-Kommunikation. Wir sind auch auf Unternehmenstreuhandgesellschaften, Hypothekenverwaltung und eine Reihe anderer diversifizierter Finanz- und Governance-Dienstleistungen spezialisiert.

Das 1978 gegründete Unternehmen Computershare ist für seine Expertise in den Bereichen Datenverwaltung mit hoher Integrität, Transaktionsverarbeitung und -abstimmung in großem Umfang, Zahlungen und Stakeholder-Engagement bekannt. Viele der weltweit führenden Organisationen nutzen uns, um die Beziehungen zu ihren Investoren, Mitarbeitern, Gläubigern und Kunden zu optimieren und deren Wert zu maximieren.

Computershare ist auf allen wichtigen Finanzmärkten vertreten und beschäftigt weltweit über 12.000 Mitarbeiter.

Weitere Informationen finden Sie unter www.computershare.com.

