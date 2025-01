© Foto: Mark Schiefelbein/AP/dpa

Der US-Dollar startet stark ins Jahr, die asiatischen Märkte geben nach. Anlass zur Sorge sind die sich abzeichnenden US-Zölle.Die asiatischen Aktien starteten am Donnerstag düster ins neue Jahr. Auch der Caixin China General Manufacturing PMI (Purchasing Managers' Index) fiel im Dezember 2024 leicht von seinem 5-Monats-Hoch von 51,5 im November auf 50,5 und verfehlte damit die Marktschätzungen von 51,7 Punkten. Darüber hinaus pumpte die People's Bank of China (PBoC) im Dezember 1,7 Billionen Yuan (225 Milliarden Euro) in die heimische Währung. In der Neujahrsansprache von Präsident Xi Jinping prognostizierte er, dass Chinas BIP im Jahr 2024 die Marke von 130 Billionen Yuan …