Seit Jahrzehnten gibt es zu wenige Frauen in Vorstands- und Führungspositionen in börsennotierten Unternehmen. Wie eine Analyse zeigt, konnte der Frauenanteil bei Dax-Vorständen 2024 aber ein historisches Hoch erreichen. Die Vorstände vieler Dax-Unternehmen sind vorwiegend mit Männern besetzt. 2020 lag der Anteil von Frauen in den Toppositionen der börsennotierten Unternehmen lediglich bei 13,3 Prozent. Wie eine Analyse der Personalberatungsfirma ...

Den vollständigen Artikel lesen ...