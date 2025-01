DJ MÄRKTE USA/Verhaltener Jahresauftakt - Dollar auf Zweijahreshoch

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Der Start in das Börsenjahr 2025 an den US-Börsen verläuft bislang verhalten. Zur Mittagszeit am Donnerstag in New York legen die Indizes etwas zu, allerdings hatten sie an den letzten Handelstagen des vergangenen Jahres auch deutlicher nachgegeben. Der Dow-Jones-Index steigt minimal auf 42.559 Punkte, der S&P-500 gewinnt 0,2 Prozent, die Nasdaq-Indizes ziehen um 0,3 Prozent an. Etwas gebremst wird die Erholung bei Aktien von leicht steigenden Anleiherenditen, die im Frühhandel noch gesunken waren, und vor allem dem sehr festen Dollar.

Hintergrund sind neue US-Konjunkturdaten, die besser als erwartet ausgefallen sind und damit den insgesamt robusten Zustand der US-Wirtschaft untermauern. Das wiederum spricht tendenziell gegen weiter sinkende Zinsen. Ohnehin hatte die US-Notenbank mit der Zinssenkung im Dezember einen falkenhaften Ausblick geliefert, mithin ein langsameres Vorgehen bei weiteren Zinssenkungen avisiert. Hinzu kommt, dass der Markt mit einer inflationstreibenden Politik unter dem designierten Präsident Donald Trump rechnet, was weitere Zinssenkungen ebenfalls erschweren dürfte.

Der Dollar zieht auf breiter Front stark an, zum Euro um fast 1 Prozent auf 1,0261 Dollar. Das ist der höchste Stand seit über zwei Jahren. Am Anleihemarkt liegt die Zahnjahresrendite inzwischen bei 4,58 Prozent und damit praktisch auf einem Einjahreshoch. Trotz der leicht steigenden Renditen und des festen Dollar steigt auch der Goldpreis, und zwar um 35 Dollar auf 2.660 je Feinunze.

Marktexperte Joseph Dahrieh von Tickmill spricht von vielversprechenden Aussichten für das Edelmetall und verweist dazu auf andauernde geopolitische wie wirtschaftliche Unsicherheiten und fortgesetzte Goldkäufe von Notenbanken. Gold gilt an den Finanzmärkten als sicherer Hafen in Krisenzeiten.

Die Ölpreise ziehen kräftig an um bis zu 2,6 Prozent. Im Handel werde eine Belebung der chinesischen Nachfrage gespielt, heißt es, unter anderem weil Chinas Staatspräsident Xi Jinping in seiner Neujahrsansprache Zuversicht mit Blick auf die heimische Wirtschaft ausgestrahlt habe. Dass die US-Ölvorräte in der zurückliegenden Woche weniger stark zurückgingen als erwartet, bremst ebenso wenig wie ein deutlicher Anstieg der Benzinvorräte.

Am Aktienmarkt stehen Tesla mit einem Minus von 5 Prozent stärker unter Druck. Der E-Autobauer hat 2024 auf Jahresbasis zum ersten Mal seit mehr als einem Jahrzehnt weniger Fahrzeuge ausgeliefert als im Vorjahr - trotz eines dank diverser Werbeaktionen guten letzten Quartals des Jahres 2024.

Synaptics machen einen Satz um gut 7 Prozent. Das Softwareunternehmen kooperiert mit Google (+0,7%) bei der Verbesserung Künstlicher Intelligenz für das Internet der Dinge.

Microstrategy erholen sich im Sog des Bitcoin um 5,5 Prozent. Das Softwareunternehmen kaufte im vergangenen Jahr große Mengen an Bitcoin. Die Aktie der Kryptobörse Coinbase gewinnt 5,0 Prozent, auch das Paper des Finanzdienstleisters Robinhood Markets (+6,0%) ist mit dem wieder festeren Bitcoin gesucht.

Erholt zeigen sich auch die populären Halbleitertitel Nvidia (+3,2%), AMD (+0,4%) und Broadcom (+2,0%), die zum Ausklang 2024 deutlicher nachgegeben hatten.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 42.559,03 +0,0% 14,81 +0,0% S&P-500 5.893,50 +0,2% 11,87 -0,2% Nasdaq-Comp. 19.374,17 +0,3% 63,37 +0,3% Nasdaq-100 21.074,37 +0,3% 62,20 +0,3% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,26 +1,5 4,24 -16,2 5 Jahre 4,39 +0,5 4,38 38,7 7 Jahre 4,48 +0,4 4,48 51,4 10 Jahre 4,58 +0,4 4,57 69,6 30 Jahre 4,79 +1,0 4,78 82,3 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:12 Uhr Mo, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0262 -0,9% 1,0367 1,0384 -0,9% EUR/JPY 161,84 -0,6% 162,38 163,20 -0,7% EUR/CHF 0,9362 -0,2% 0,9378 0,9417 -0,2% EUR/GBP 0,8292 +0,2% 0,8274 0,8289 +0,2% USD/JPY 157,71 +0,3% 156,65 157,16 +0,2% GBP/USD 1,2377 -1,1% 1,2529 1,2526 -1,1% USD/CNH (Offshore) 7,3418 +0,1% 7,3203 7,3172 +0,1% Bitcoin BTC/USD 97.346,50 +2,9% 95.579,85 92.045,20 +2,8% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,61 71,72 +2,6% +1,89 +2,6% Brent/ICE 76,39 74,64 +2,3% +1,75 +2,1% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 49,75 50,53 -1,5% -0,77 0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.659,28 2.624,27 +1,3% +35,01 +1,3% Silber (Spot) 29,55 28,88 +2,3% +0,68 +2,3% Platin (Spot) 924,95 907,00 +2,0% +17,95 +2,0% Kupfer-Future 4,01 4,01 -0,0% -0,00 -0,0% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

