Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einer beispiellosen Krise: Ökonomen des Handelsblatts prognostizieren auch für 2025 kein Wirtschaftswachstum. Drei Jahre ohne Wachstum gab es in der BRD noch nie. Das Handelsblatt Research Institute (HRI) prognostiziert für das Jahr 2025 einen weiteren Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,1 Prozent. Es wäre das dritte Jahr in Folge mit negativen Wachstumszahlen. Ein solches Szenario hat es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben. Bereits 2023 schrumpfte die Wirtschaft um 0,3 Prozent und auch für das Jahr 2024 wird ein Minus von 0,2 Prozent erwartet. Erst 2026 wird mit einem leichten Wachstum von 0,9 Prozent gerechnet. Bert Rürup, …