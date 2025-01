The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 02.01.2025.Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 02.01.2025ISIN NameCA28474P2017 ELECTRA BATTERY MATERIALSCA9569093037 WESTAIM CORP.FR0014006G24 ATOS 21/29SE0012930105 ZIGNSEC ABUS00973N1028 AKOUSTIS TECHN. DL-,001