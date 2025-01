Unterföhring (ots) -Neues Jahr, neuer Sendername: Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf benennen ProSieben um und starten am Donnerstagabend zur besten Sendezeit ProAcht. Um 20:20 Uhr drückt das Moderatoren-Duo den Startknopf im Sendezentrum - ProAcht ist auf Sendung.In der Neujahrsgala von "Joko & Klaas gegen ProSieben" gewinnen die beiden Angestellten am Neujahrsabend gegen ihren Arbeitgeber und erspielen sich damit einen ganz besonderen Gewinn. Eine Woche lang dürfen Joko & Klaas ProSieben nach ihren Wünschen umbenennen, die Wahl fällt auf ProAcht. Mehr als nur ein Logowechsel: Die Umbenennung von ProAcht erfolgt mit allen sichtbaren und nicht sichtbaren Konsequenzen.ProAcht-Senderchef Hannes Hiller: "Die Umbenennung zu ProAcht ist ein Mammutprojekt für unseren gesamten Sender. Sämtliche Sendungen, die innerhalb der Woche ausgestrahlt werden, wurden vorab gesichtet und mit ProAcht-Nennung nachvertont. Alle Trailer, Werbetrenner, Station-IDs, Mikrofonschützer, Impressumstafeln sowie unsere Online-Kanäle und Presseseiten sind ab sofort auf ProAcht angepasst. Auf Joyn findet man den ProAcht-Livestream und die Mediathek. Unsere Moderatorinnen und Moderatoren begrüßen das Publikum in sämtlichen Shows und Magazinen auf ProAcht - von 'taff' über 'Galileo' bis zum 'TV total Promi-Wrestling'. Wir haben die Website proacht.de eingerichtet, E-Mail-Adressen und sogar einen ProAcht-Teletext. Unser gesamtes Team hat bis ins kleinste Detail Anpassungen vorgenommen und lebt diese Woche ProAcht. Dafür schon jetzt ein unfassbar großes Dankeschön an alle Kolleginnen und Kollegen."ProAcht wird ab sofort bis nach der Ausstrahlung von "TV total" am Mittwoch, 8. Januar 2025, um 20:15 Uhr auf Sendung sein und startet sein Programm gleich mit einem Entertainment-Feuerwerk:Samstag, 4. Januar, 20:15 UhrSebastian Pufpaff, Fabian Hambüchen, Simon Gosejohann, Matthias Mester, Evil Jared Hasselhoff und Renee Casselly steigen auf ProAcht zum ersten Mal in den Ring beim "TV total Promi-Wrestling".Sonntag, 5. Januar, 20:15 UhrDer frisch gekürte Darts-Weltmeister. Die besten Darts-Spieler der Welt. Prominente Darts-Rookies. Christian Düren präsentiert die "Promi-Darts-WM" aus Düsseldorf auf ProAcht. Elmar Paulke kommentiert.Montag, 6. Januar, ab 20:15 UhrZum Jahresauftakt tischt Sebastian Pufpaff in der ersten 2025-Ausgabe "TV total - Aber mit Gast" Star-Koch Nelson Müller auf. Chris Tall stellt Schauspielerin Anna Maria Mühe anschließend bei "Chris Du das hin?" vor eine schaurige Challenge.Mittwoch, 8. Januar, ab 20:15 Uhr"TV total" liefert lustige TV-Leckerbissen der Feiertagswochen. Und in der "Quatsch Comedy Show" servieren Tahnee und Khalid Bounouar feine Comedy mit frischen Comedians.Samstag, 11. Januar, 20:15 Uhr, liveDas Entertainment-Feuerwerk komplettiert eine neue Ausgabe "Schlag den Star" mit dem Ehepaar-Duell Detlef Soost und Kate Hall gegen Eko Fresh und Sarah Bora- dann wieder wie gewohnt auf ProSieben.In "Joko & Klaas: Gute Nacht auf ProAcht" werden die Zuschauerinnen und Zuschauer außerdem täglich mit einem eigenen Nachtprogramm ins Bett begleitet.Hashtag zum Sender: ProAchtPressekontakt:Kevin Körberphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@proacht.dePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@proacht.deOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5941846