Krypto-Analyst ist sicher: "Die Altcoin Season startet jetzt!"

Der Kryptomarkt startet freundlich ins Jahr und allein der Bitcoin konnte bereits in den ersten beiden Tagen dieses neuen Jahres 2025 über 4 Prozent Gewinn erzielen. Es ist aktuell zu erwarten, dass der Kurs des Bitcoins auch in den nächsten Monaten weiter steigen wird. Noch stärker als den Bitcoin selbst könnte das allerdings viele kleinere Coins betreffen. Denn in den letzten Wochen wurde von diversen Analysten immer öfter der Beginn der Altcoin Season ins Spiel gebracht. Und es gibt einen speziellen und sehr bekannten Analysten, der denkt, dass wir uns schon am Beginn der Altcoin-Saison befinden.

(Der Kurs des Bitcoins ist zum Jahresbeginn gestiegen, was ein sehr positives Zeichen ist - Quelle: Tradingview.com)

Beginnt mit diesem Ausbruch die Altcoin Season?

Der bekannte Analyst Crypto Rover hat heute eine äußerst interessante Analyse mit seiner fast 1 Mio. Follower großen Community auf X (ehemals Twitter) geteilt. In dieser zeigt er den Chart der gesamten Marktkapitalisierung aller Coins. Diese sind heute erneut über einen Hochpunkt gebrochen. Betrachtet man die derzeit gleichzeitig fallende Bitcoin-Dominanz, könnte er mit dieser Prognose tatsächlich richtig liegen.

Die Altcoin-Saison ist deshalb in Anlegerkreisen so beliebt, da man hier mit kleinem Einsatz hohe Gewinne erzielen kann. In diesem heißen Marktzyklus steigen nämlich verschiedene kleine Coins überproportional stark an. Dabei gibt es in vielen Fällen regelrechte Kursexplosionen, in denen Coins binnen kürzester Zeit mehrere tausend Prozent ansteigen. Im Normalfall beginnt die Altcoin-Saison mit einer Outperformance von Ethereum zum Bitcoin. Mit dem Ethereum-Anstieg auf über 3.400 Dollar könnte das auch bald der Fall sein.

Die Outperformance ist zwar noch nicht direkt eingetroffen, aber in den letzten Tagen liegt $ETH, was die Performance betrifft, zumindest gleichauf mit dem Bitcoin. Das ist zumindest ein Fortschritt, nachdem Ethereum zuvor für längere Zeit deutlich schwächer gelaufen ist als der Bitcoin. Damit könnte die Altcoin Season tatsächlich bald beginnen und zahlreiche Coins könnten eine regelrechte Kursexplosion hinlegen. Besonders gute Chancen hat laut Analysten Flockerz ($FLOCK), da der Coin starke Unterstützung von seiner Community genießt.

Deshalb könnte Flockerz bald explodieren

Flockerz ist wahrscheinlich der spannendste aller Coins, die sich derzeit im ICO befinden. Das Projekt setzt stark auf die Bildung einer engagierten Community. Das gelingt bislang auch hervorragend, denn mittlerweile hat Flockerz über 15.000 Anleger auf X und Telegram hinter sich versammelt. Diese haben bereits unglaubliche 8,52 Mio. US-Dollar in den Flockerz Presale investiert.

Allerdings profitiert nicht nur Flockerz von seiner Community. Auch alle Investoren gewinnen durch das Bonussystem des Coins. Denn bei allen wichtigen Entscheidungen zur Zukunft des Projekts werden in der Flockerz-Gemeinschaft Abstimmungen durchgeführt. Alle, die sich daran beteiligen, erhalten zur Belohnung $FLOCK-Token über die innovative Vote to Earn Funktion.

(Flockerz setzt in besonderem Maße auf seine Community - Quelle: flockerz.com)

Alle Anleger, die $FLOCK-Token über die Vote to Earn Funktion erhalten, können diese direkt nach dem ICO an den verschiedenen Krypto-Börsen verkaufen. Alternativ können sie sich auch über den Staking-Pool ein passives Einkommen sichern. Dieser zahlt derzeit eine extrem hohe Rendite von 322 Prozent p.A. aus. Diese hohe Prämie kann mit mehr Tokens zwar geringer werden, dürfte wohl aber für lange Zeit überdurchschnittlich hoch bleiben.

Das gesamte Projekt um Flockerz wurde außerdem von SolidProof und Coinsult, zwei unabhängigen Prüfstellen, genau unter die Lupe genommen. Beide haben dabei bestätigt und zertifiziert, dass Flockerz ein absolut sicheres Projekt ist, da der Smart Contract Code fehlerfrei ist. Anleger, die das Potenzial von Flockerz nutzen wollen, haben noch wenige Tage Zeit, um ihre $FLOCK-Token zu einem günstigen Fixpreis im Presale zu kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.