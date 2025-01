Michael Saylor erklärt: "Dieses Land wird die neue Bitcoin-Nation!"

Immer mehr Nationen erkennen den Bitcoin als ernst zu nehmendes Asset an. Während El Salvador, das Königreich Bhutan und einige wenige andere bislang die Ausnahme darstellten, könnte sich das in wenigen Tagen ändern. Denn in 18 Tagen beginnt eine historische Phase für den Kryptomarkt, da an diesem Tag zugleich Donald Trump sein Amt als neuer US-Präsident antritt, während zugleich Gary Gensler aus seinem Amt als Vorsitzender der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC scheidet.

Damit könnte ein unglaublicher Bullenmarkt von bisher noch nie gekanntem Ausmaß am Kryptomarkt starten. Sobald der staatliche Krypto-Hype in den Vereinigten Staaten von Amerika beginnt, werden wahrscheinlich immer mehr Staaten um die Vorherrschaft am Kryptomarkt kämpfen. Das veranlasst Michael Saylor zu einer Prognose über die zukünftige neue Bitcoin-Nation.

ONLY 18 DAYS UNTIL THE UNITED STATES OF BITCOIN BEGINS.



BYE BYE GENSLER. pic.twitter.com/l1b7oLTWcB - Kyle Chassé / DD (@kyle_chasse) January 2, 2025

Wer wird den Wettstreit um den Bitcoin gewinnen?

Schon letztes Jahr hat eine Phase begonnen, in der verschiedene Staaten ihr Engagement im Bitcoin stark ausgebaut haben oder Kryptowährungen zumindest akzeptiert haben. So wurde der Bitcoin im Königreich Marokko legalisiert. Zuvor waren Kryptowährungen dort tatsächlich verboten. Dennoch hielten mehr als 3 Prozent der Bevölkerung Bitcoins. In Russland waren Bitcoins zwar nicht verboten, aber dafür das Mining ebendieser.

Auch das hat sich geändert und mittlerweile nutzt Russland sogar selbst geminte Bitcoins für internationale Transaktionen mit Handelspartnern wie der Türkei oder China. Der wahre Wettstreit um die Vorherrschaft im Bitcoin könnte jedoch erst beginnen, wenn die Vereinigten Staaten von Amerika damit beginnen, gezielt Krypto-Projekte zu fördern, was unter Donald Trump bald der Fall sein wird. Michael Saylor, der CEO von MicroStrategy glaubt daher, dass die erste Nation, die ihre eigene Währung dafür druckt, um Bitcoins zu kaufen, der Gewinner sein wird.

MICHAEL SAYLOR: "The first nation to print their own currency to buy Bitcoin wins." pic.twitter.com/6XvSQRGAUF - Simply Bitcoin (@SimplyBitcoinTV) January 1, 2025

Das etwas kryptische Zitat von Michael Saylor bedeutet nichts anderes, als dass er davon ausgeht, dass die erste Nation, die ihre eigene Währung an den Bitcoin koppelt, der Gewinner sein wird. Damit käme dem Bitcoin eine ähnliche Bedeutung zu wie damals Gold während des Goldstandards. Dieses Vorgehen könnte langfristig die Inflation bekämpfen, womit ein Staat deutlich bessere wirtschaftliche Voraussetzungen besitzt.

