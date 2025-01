NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger haben den US-Aktienmärkten am ersten Handelstag des neuen Jahres einen Dämpfer verpasst. Der Dow Jones Industrial legte am Donnerstag im frühen Handel merklich zu, geriet im weiteren Handelsverlauf aber unter Verkaufsdruck und schloss mit einem Minus von 0,36 Prozent bei 42.392,27 Punkten. Der S&P 500 fiel um 0,22 Prozent auf 5.868,55 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,17 Prozent auf 20.975,62 Punkte abwärts.

Börsenbeobachter sprachen von einem "sehr unruhigen" Handel mit dünnen Umsätzen und ohne größere Impulse. Was aber das düstere Ende des Börsenjahres 2024 betreffe, sei es viel zu früh, um es als schlechtes Omen zu bezeichnen?, sagte Marktexpertin Lisa Shalett von Morgan Stanley Wealth Management./edh/he

