DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,4% auf 19.950 Punkte

DOW JONES--Mangels Unternehmensnachrichten haben sich am Donnerstag bei deutschen Einzelwerten keine Auffälligkeiten ergeben. In der Breite kamen die Kurse etwas zurück, nachdem die US-Börsen nach dem Handelsende in Deutschland etwas nachgegeben hatten. Elmos zeigten sich kaum bewegt von der Nachricht, dass der Vertrag mit Vorstandschef Schneider um fünf Jahre verlängert wurde.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 19.949,70 20.024,66 -0,4% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

January 02, 2025 16:25 ET (21:25 GMT)

