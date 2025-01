DeSci Coins: Neues BIO Protocol entsteht durch bedeutende Fusion

Nachdem der Memecoin-Sektor laut den Angaben von CoinMarketCap seit dem 20. Dezember in einem Seitwärtstrend gefangen war, haben sich einige Investoren verstärkt anderen Kryptosektoren gewidmet.

Insbesondere die KI-Agenten und die DeSci-Coins haben dabei eine gesteigerte Nachfrage verzeichnet, wie die Analyse der Entwicklungen der Kryptosektoren über die vergangene Zeit zeigt.

In dem DeSci-Bereich wird im ersten Quartal dieses Jahres der neue Coin für das BIO Protocol erscheinen, welches ein Zusammenschluss aus einigen der führenden Anbieter des Sektors ist. Alle weiteren Details darüber erfahren Sie nun im folgenden Beitrag.

Was ist Bio Protocol?

Bei Bio Protocol handelt es sich um eine dezentrale Plattform, auf welcher innovative Forschungen nach Finanzierungen suchen und Investoren spannende Investmentoptionen im Bereich der Wissenschaften geboten werden.

Genau genommen ist es ein Dienst für die Finanzierung und Kuration von DeSci-Projekten (Decentralized Science). Dabei soll eine Möglichkeit bereitgestellt werden, auf welcher Patienten, Wissenschaftler und Biotech-Experten zusammenkommen.

Im Unterschied zu regulären Aktiengesellschaften, welche in der Regel an unterschiedlichen Projekten forschen und somit nur einen Korb voller unterschiedlicher Forschungsprojekte bieten, erhalten die Anleger über BIO eine direkte Investmentmöglichkeit in spezielle Untersuchungen.

Die auf der Plattform angebotenen Projekte werden durch das Staking der bald erscheinenden $BIO-Coins erfolgen, welche die Anleger in den jeweiligen Pools deponieren können. Sollten diese dann in das Netzwerk aufgenommen werden, erhalten die Forscher die Coins sowie weitere Unterstützung bezüglich unter anderem Liquidität und Anreize.

Bio Protocol Website | Quelle: Bio Protocol

So sind über BIO Protocol unter anderem die Finanzierung von Projekten, der Aufbau dieser und der Besitz an geistigem Eigentum möglich. Auf diese Weise können diese Projekte unabhängig von zentralistischen Interessen Wissenschaften im Namen der Menschheit vorantreiben, welche ansonsten nur schwer oder nicht finanzierbar wären.

In diesem Zusammenhang werden sogenannte BioDAOs verwendet, welche die Wissenschaft und das geistige Eigentum an den Errungenschaften tokenisieren. Somit werden die Rechte über die Blockchain transparent, sicher und nachvollziehbar abgespeichert. Ebenso werden die Projekte darüber demokratisch von den Tokeninhabern verwaltet.

Außerdem erhalten in diesem Falle die Inhaber der BIO-Token eine Belohnung und einen frühen Zugang zu den Finanzierungsrunden des Projektes. Ebenso sind für die Wissenschaftler 4 % der Gesamtversorgung der Token als sogenannte Bio/Acc Rewards vorgesehen.

BIO wurde von erfolgreichen DeSci-Projekten gegründet

Das neue Projekt BIO setzt sich unter anderem aus Mitarbeitern der beiden dezentralen Wissenschafts-Finanzierungsplattformen Molecule und VitaDAO zusammen. Diese haben bereits einige IP-Token für die verschiedenen Forschungen gestartet.

Zu den Angeboten der auf die Verlängerung der Lebenszeit fokussierten VitaDAO zählen unter anderem verschiedene Forschungen an einer Verlängerung der Lebenszeit. Dies ist etwa die Bekämpfung von Krankheiten, welche mit frühzeitigem Altern in Verbindung stehen.

Aber auch die Entfernung altersbedingter toxischer Biomoleküle, Zellverjüngungen, Medikamente gegen das Altern, Überwachung von Biomakern und der Ersatz von Hirngewebe werden erforscht.

VitaDAO-Investments | Quelle: VitaDAO

Bemerkenswert ist auch, dass Vitalik Buterin, ein Mitbegründer von Ethereum, ebenfalls auf VitaDAO das Projekt Zuzalu initiiert hat. Dieses beschäftigt sich mit der Erforschung der Lebensverlängerung, wobei es im Unterschied zu den anderen bisher noch keine Finanzierung erhalten hat.

Ähnlich erfolgreich hat sich das auf Biotechnologie spezialisierte Molecule entwickelt, mit dessen Hilfe sogar schon 35 Projekte finanziert und 7,85 Mio. USD erzielt werden konnten. Zudem kommt es auf eine Community von mehr als 25.000 Personen.

Molecule-Investments | Quelle: Molecule

Die angebotenen Projekte erforschen unter anderem die längere Aufrechterhaltung der Fruchtbarkeit der Eierstöcke, einen Impfstoff gegen mit in Demenz in Verbindung stehende Herpesviren, ein Nahrungsergänzungsmittel für die Gehirngesundheit, die Verbesserung von Hanffasern und die Korrektur genetischer Mutationen.

Neben Molecule und VitaDAO haben sich noch zahlreiche weitere DeSci-Projekte dem BIO Protocol angeschlossen, wobei dies ein wenig an den Zusammenschluss der Artificial Superintelligence Alliance im Sektor der KI-Coins erinnert.

Übersicht der BioDAOs von Bio Protocol | Quelle: Bio Protocol

So umfasst das BIO Protocol darüber hinaus ValleyDAO, PsyDAO, Quantum Biology DAO, Cerebrum DAO, AthenaDAO, CryoDAO, HairDAO und Research Hub. Dementsprechend wird für unterschiedliche Interessengebiete eine passende Investmentoption bereitgestellt.

Dabei wäre es beispielsweise nicht verwunderlich, wenn Menschen mit Haarausfall in die Erforschung dessen investieren, da es ihnen im Leben möglicherweise größeres Leid beschert und somit eventuell behoben werden könnte. Darüber hinaus ist noch ein zusätzlicher Gewinn möglich.

Zunehmende Blockchain-Adoption macht Skalierung essenziell

Während immer mehr Industrien aufgrund der einzigartigen Vorteile das Web3 erobern, nimmt auch die Nachfrage nach der Rechenleistung der Blockchains zu. Einige von ihnen, wie Ethereum und Solana, wurden dadurch schon bis an die Überlastungsgrenze getrieben. Dies hat teilweise verheerende Konsequenzen, welche die Adoption gefährden.

So kommt es unter anderem zu einem Anstieg der Gebühren und der Übertragungszeit auf Ethereum, während bei Solana schon mehrere Netzwerkausfälle und Transaktionsabbrüche in bis zu mehr als 70 % der Fälle beobachtet wurden. Um diese Probleme effektiv zu lösen und eine noch bessere Nutzererfahrung zu ermöglichen, wurde nun Solaxy gestartet.

Diese neuartige Skalierungslösung baut zudem eine Brücke zwischen den beiden nach TVL führenden Blockchains, damit die Nutzer, Entwickler und Investoren eine höhere Flexibilität und das Beste aus beiden Welten erhalten. So können auf diese Weise auch das große Angebot und die hohe Liquidität von Ethereum in das effizientere Solana eingebunden werden.

Die Adoption der Blockchains nimmt gerade erst Fahrt auf, wobei sich diese durch die KI-Agenten noch einmal beschleunigt. Denn diese haben eine ähnliche Viralität wie Memecoins erzielt und interagieren mittlerweile miteinander, was wiederum für On-Chain-Transaktionen und eine zusätzliche Belastung der Chains sorgt.

Mit seinen attraktiveren Konditionen positioniert sich Solaxy, um von der wachsenden Nachfrage nach Web3-Diensten hervorragend zu profitieren. Insbesondere institutionelle Kunden dürften ein Interesse an der höheren Sicherheit haben, welche die dreifach gesicherte und besonders effiziente Blockchain von Solaxy bietet.

Aber auch viele Investoren wollten sich die Chance nicht entgehen lassen. So hat der Vorverkauf mittlerweile schon mehr als 7,85 Mio. USD eingenommen. Schnelle Anleger können den $SOLX-Coin noch in den nächsten 18 Stunden für einen Preis in Höhe von 0,001588 USD und mit einer Staking-Rendite von 456 % erwerben.

