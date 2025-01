DJ MÄRKTE ASIEN/Börsen ohne klare Richtung

DOW JONES--Ohne klar erkennbare Trends zeigen sich am Freitag die Börsen in Ostasien und Australien. In Tokio wird wegen eines Feiertages erneut nicht gehandelt. Die US-Börsen haben den fünften Tag in Folge mit Abgaben geschlossen und liefern damit keine Kaufimpulse. Auffallend ist die Stärke des südkoreanischen Marktes, wo Technologiewerte gefragt sind. Insgesamt fehle es dem Markt aber an richtungsweisenden Themen, heißt es im Handel.

In China zeigen die Börsen ebenfalls keine einheitliche Tendenz. Während der Schanghai-Composite um 0,8 Prozent nachgibt, steigt der HSI in Hongkong um 0,5 Prozent und erholt sich damit ganz leicht von den Vortagesabgaben. Der Jahresauftakt der chinesischen Börsen ist einer der schwächsten seit Jahren. Am Freitag führen auf dem Festland Einzelhandelswerte die Liste der Verlierer an. Zuletzt hatten Konjunkturdaten erneut die lahmende Konjunktur untermauert. Schwache Daten fördern aber zugleich die Hoffnungen auf Stimuli. Laut einem Bericht will die People's Bank of China die Leitzinsen 2025 auf ein angemessenes Niveau senken. Doch geben Händler zu bedenken, dass die staatlichen Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft bislang Anleger eher enttäuscht hätten. Immerhin erhöhen die Volkswirte von Standard Chartered ihre Wachstumsprognose 2024 auf 5 von zuvor 4,8 Prozent.

In Südkorea, wo der Kospi um 1,8 Prozent anzieht und damit im Sitzungsverlauf an Schwung gewinnt, sind es die Technologietitel, die dem Markt Rückenwind verleihen. SK Hynix ziehen um 2,7 Prozent an, Samsung Electronics etwas weniger. In Mitten der innenpolitischen Wirren hat die Regierung Maßnahmen angekündigt, Südkorea für ausländische Investoren attraktiver zu machen. Unter den Einzeltiteln klettern HD Hyundai Heavy Industries nach einem optimistischen Ausblick um 4 Prozent.

In Australien steigt der S&P/ASX-200 um 0,6 Prozent - getragen von Stimuli in China. Allerdings notieren die Bergbauwerte Rio Tinto und BHP im Minus - die Volksrepublik ist ein wichtiger Abnehmer australischer Rohstoffe.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.250,50 +0,6% +1,1% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) Feiertag Kospi (Seoul) 2.441,54 +1,8% +1,8% 07:00 Schanghai-Comp. 3.237,41 -0,8% -3,4% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 19.722,57 +0,5% 0,0% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.796,86 -0,1% 0,0% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.630,44 -0,1% 0,0% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:01 Uhr % YTD EUR/USD 1,0273 +0,1% 1,0266 1,0367 -0,8% EUR/JPY 161,58 -0,0% 161,65 162,47 -0,8% EUR/GBP 0,8287 -0,0% 0,8291 0,8278 +0,1% GBP/USD 1,2396 +0,1% 1,2382 1,2521 -0,9% USD/JPY 157,29 -0,1% 157,47 156,80 0% USD/KRW 1.467,73 -0,1% 1.468,90 1.467,90 -0,5% USD/CNY 7,1978 -0,2% 7,2111 7,1902 -0,2% USD/CNH 7,3323 -0,1% 7,3403 7,3236 +2,0% USD/HKD 7,7790 +0,0% 7,7771 7,7754 +0,1% AUD/USD 0,6219 +0,2% 0,6205 0,6206 +0,5% NZD/USD 0,5609 +0,2% 0,5597 0,5608 +0,2% Bitcoin BTC/USD 96.658,40 -0,2% 96.862,95 95.707,90 +2,1% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,30 73,13 +0,2% +0,17 +2,2% Brent/ICE 76,06 75,93 +0,2% +0,13 +1,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.659,83 2.658,20 +0,1% +1,63 +1,4% Silber (Spot) 29,56 29,63 -0,2% -0,07 +2,4% Platin (Spot) 928,43 920,25 +0,9% +8,18 +2,4% Kupfer-Future 4,02 4,03 -0,1% -0,00 -0,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

